HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Una de las imágenes que dejó la sequía en el sur de España el año pasado. EFE

La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación

The Lancet, la revista de referencia en materia de salud, lanza su noveno informe sobre los efectos del calentamiento global en la población mundial

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:55

Comenta

Más de medio millón de muertes causadas por el calor y alrededor de 2,5 millones por los efectos de la contaminación atmosférica cada año. ... Estas son dos de los datos más alarmantes que arroja hoy The Lancet, la revista de referencia en materia de salud, que analiza desde hace casi una década los efectos del cambio climático en la salud de la población mundial en estudios anuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación

La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación