España protesta ante Brasil por eliminar los combustibles fósiles en el texto final de la Cumbre del Clima

El incendio en el pabellón de los negociadores de la Cumbre del Clima de Belém, que obligó a desalojar a delegaciones como la española, tuvo ... su réplica figurada a última hora de ese mismo día, cuando se conoció el borrador del principal texto, el Muritao (antes 'cover decisions'), propuesto por la presidencia brasileña. El gobierno de Lula Da Silva, que había inaugurado la COP30 con encendidas palabras de transición energética, había eliminado toda referencia a los combustibles fósiles. Hasta el miércoles se proponían dos opciones para seguir con la lucha por acabar con esta fuente energética contaminante y seguir la senda de reducir el calentamiento global. En las siete páginas que deben guiar a los países en sus compromisos climáticos no se hace mención a los combustibles fósiles.

Al leerlo, prendieron las llamas y 36 países, entre ellos España, se pusieron de acuerdo para enviar una carta de protesta contundente que, pese al lenguaje diplomático, muestra la indignación por echar por tierra el esfuerzo de treinta citas por el clima. «La propuesta no cumple con las condiciones mínimas requeridas para un resultado creíble de la COP. No podemos apoyar un resultado que no incluya una hoja de ruta para implementar una transición justa, ordenada y equitativa que nos aleje de los combustibles fósiles», escriben los representantes de países como Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca... al expresar su «profunda preocupación con respecto a la propuesta actual».

La ausencia de este punto, tan debatido, que tantas horas de discusión dentro y fuera de la cumbre han ocupado a políticos, científicos y sociedad civil, implica un «resultado inferior», «un retroceso», continúan los firmantes, como Suecia, Suiza, Chile, Colombia, Costa Rica, México… Además «la exclusión de una hoja de ruta para abordar la interdependencia entre el clima y la naturaleza, en particular para detener la deforestación, sigue siendo profundamente preocupante. No reflejar esto indica que ni siquiera los temas menos polémicos pueden ser consensuados». Un punto que apunta directamente a un fracaso de los 'facilitadores' encabezados por Brasil.

Adiós ambición

Prosiguen las delegaciones de Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia, Fiyi, Finlandia… «la ambición debe ir acompañada de medios de implementación adecuados. Reiteramos que la implementación debe apoyarse mediante resultados concretos en materia de financiación, tecnología y desarrollo de capacidades. Sin esto, la ambición se queda en mera retórica y la implementación se vuelve inalcanzable». Nada parece haberse conseguido en la sede amazónica de la COP. «El verdadero liderazgo exige la presentación de un texto que impulse la respuesta global a la crisis climática, no uno que reduzca las expectativas para complacer a los más reacios».

En los pasillos de la Cumbre del Clima se denunciaba las prisas por aprobar un texto final, que siempre ha requerido de un delicado consenso y que en ocasiones ha requerido más tiempo, uno o dos días más, para que el documento final no tenga menos «ambición» (palabra clave muy repetida en las COP) que el anterior. Pero esta vez el texto retrocede a la casilla de salida, con agravantes. «Nos preocupan las narrativas emergentes que sugieren que los países ambiciosos están ralentizando el progreso. Esto no refleja la realidad».

«El desafío surge cuando se presenta un paquete que omite elementos esenciales con la expectativa de una aceptación incondicional, reflejando únicamente lo que es aceptable para unos pocos», prosiguen Islas Marshall, Mónaco, Países Bajos, Panamá, Palaos, República de Corea, Eslovenia, Tuvalu... «La ambición no debe presentarse como un obstáculo; son los intentos de limitarla los que obstaculizan nuestro progreso colectivo».

Con la firma también de Georgia, Guatemala, Honduras, Islandia, Irlanda, Kenia, Liechtenstein, Luxemburgo y Vanuatu, los países rebeldes finalizan: «Solicitamos respetuosamente, pero con firmeza, a la Presidencia que presente una propuesta revisada que refleje las opiniones de la mayoría y restablezca el equilibrio, la ambición y la credibilidad del proceso». El incendio de este jueves en Belém fue doble, y el metafórico todavía no está controlado.