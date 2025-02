España propone prohibir ChatGPT por cuestiones de privacidad

Salvador Vallejo Caballero Jueves, 13 de abril 2023, 14:01 Comenta Compartir

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado al Organismo de Control de la privacidad de la Unión Europea evaluar si ChatGPT -el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI- garantiza la privacidad de los usuarios.

Mediante correo electrónico la agencia comunicó lo siguiente: «La AEPD entiende que las operaciones de procesamiento global que pueden tener un impacto significativo en los derechos de las personas requieren decisiones coordinadas a nivel europeo». Su intención es proponer que se implementen acciones conjuntas en el marco de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos.

El caso de Italia

El debate es candente ahora mismo, especialmente desde que Italia decidió prohibir en su país el uso de dicha herramienta el pasado viernes 31 de marzo.

La decisión, tomada por parte del Garante para la Protección de Datos Personales de Italia, surgió a raíz del descubrimiento de un error del sistema, que sufrió un fallo de seguridad y perdió datos personales de sus usuarios. De esta forma, para el país transalpino la controvertida inteligencia artificial no estaba cumpliendo con la ley de protección de datos de los consumidores.

Ampliar

Los italianos exigen, para que ChatGPT vuelva a abrirse en su territorio, el cese de tal «recogida ilícita» de datos. Además, piden que se aseguren sus restricciones de edad, para que menores de 13 años no puedan entrar ya que, pese la supuesta limitación de ChatGPT, los filtros son prácticamente inexistentes.

Es una herramienta que se está instalando con mucha fuerza en la actividad diaria de muchas personas, ya sea a nivel de oficio o de productividad, puesto que, introduciendo las instrucciones adecuadas, ChatGPT permite realizar composiciones muy dignas rápidamente. De hecho, ha sido también bastante comentado su uso por parte de estudiantes, ya que les ha facilitado enormemente la realización de tareas.

No solo España ha mostrado su preocupación: a nivel europeo países como Francia, Irlanda y Alemania también manifiestan recelo. Así, han solicitado plantear dicha cuestión en la próxima reunión plenaria del Consejo Europeo de Protección de Datos (EDBP), donde estarán representantes de los organismos nacionales de control de la privacidad de datos. Esta reunión está prevista para hoy, no obstante no quedó claro si se abordará el tema con tal inmediatez.