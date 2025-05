El adulterio fue delito en España hasta el 19 de julio de 1978. No han pasado tantos años como para no conocer a alguien cercano ... que viviese esa época y que estuviese amenazado, o mejor dicho, amenazada por ese crimen. Sin distinción social, ni edad, ni género, las infidelidades han acompañado a la humanidad desde sus inicios. Las mayores personalidades suelen ser recordadas por sus increíbles proezas y sus magníficas cualidades, sin embargo, al igual que el resto de mortales, esconden oscuros secretos.

Celebridades tan reconocidas como Picasso, Brad Pitt, John Kennedy o Albert Einstein, quien defendía el engaño como norma entre los humanos, fueron infieles. Pero no siempre han sido igual de reprendidas ni perseguidas. El adulterio era castigado con hasta seis años de cárcel. ¿Qué hubiese pasado si continuase vigente esta ley? ¿Cuántas personas estarían condenadas por una norma que ahora parece impensable e, incluso, ridícula? A pesar de que muchos famosos de Hollywood han personificado las relaciones más idílicas tras la pantalla, no todos han sabido mantenerlas en su vida personal. En ciertos matrimonios, entendido este concepto en su versión más conservadora como la unión entre dos personas, a veces llegan a ser tres. Y no por consenso o conocimiento mutuo.

La falta de enamoramiento, de deseo o aburrimiento han acabado con numerosas relaciones amorosas. Un hecho que lleva a uno a preguntarse si la frase «y vivieron felices para siempre» solo le pertenece a los cuentos.