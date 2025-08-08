A pocos kilómetros de Extremadura: la escapada perfecta para huir del calor con alojamiento y zona de baño en plena naturaleza

Con la ola de calor apretando en Extremadura, muchos buscan un plan refrescante para el fin de semana sin tener que viajar demasiado lejos. A apenas tres horas de Badajoz y unas dos desde Cáceres, en Portugal, se encuentra un rincón perfecto para combatir las altas temperaturas. Se trata de la Zona de Playa de Meimao, en el municipio de Penamacor, distrito de Castelo Branco.

Este destino combina lo mejor de una playa fluvial con una serie de servicios que la convierten en un destino idóneo ir en familia, pareja o con amigos. Tiene una piscina flotante sobre las aguas del embalse de Meimao, rodeada de árboles y de la Sierra de la Malcata, es un auténtico oasis en pleno verano.

Todo en un mismo lugar: descanso y ocio

La playa cuenta con una zona de baño vigilada, vestuarios, área de picnic, parrillas, un bar y la posibilidad de practicar deportes acuáticos como kayak o paddle surf. También dispone de alquiler de bicicletas para recorrer los senderos que serpentean por la zona.

Para quienes quieran alargar la estancia, Meimao ofrece cinco bungalows totalmente equipados, con aire acondicionado, baño privado y cocina americana. Admiten mascotas y tienen capacidad para cuatro personas, lo que los convierte en una opción ideal para unas vacaciones familiares o con amigos.

Además del baño y la relajación, los visitantes pueden disfrutar de rutas de senderismo y actividades en plena naturaleza. Muy cerca se encuentra la Reserva Natural de la Sierra de la Malcata, el Mirador de Nuestra Señora del Pilar y el casco histórico de Penamacor, donde destaca su castillo medieval y la Torre del Homenaje.