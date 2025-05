Entrepinares, salpicada por una alerta de Listeria, denuncia el uso indebido de su marca

Irene Toribio Martes, 20 de mayo 2025, 17:13 | Actualizado 17:23h. Comenta Compartir

No se trataba de un queso de Entrepinares. Este lunes saltaba una alerta sanitaria a través de la RASFF (Rapid Alert System Feed and Food), sobre un queso de la distribuidora belga Cordier Food Group que presuntamente detectaba la presencia de 'Listeria Monocytogenes' en un lote de quesos elaborado en España. El aviso salpicaba directamente a Entrepinares como la marca detrás de esta alerta, sin embargo, ellos mismos han lanzado un comunicado desmintiendo ser los responsables y denunciando la situación.

«En relación con las informaciones recientemente difundidas sobre la detección de Listeria monocytogenes en un producto distribuido en Bélgica y etiquetado bajo la marca ENTREPINARES, desde Queserías Entrepinares S.A.U. queremos manifestar lo siguiente:

Negamos categóricamente que el producto implicado en dicha alerta sanitaria forme parte de nuestra producción.

Tras una revisión exhaustiva de nuestros registros, procesos y lotes, podemos afirmar con total certeza que no se corresponde con ninguna de nuestras elaboraciones.

Queserías Entrepinares S.A.U. iniciará todas aquellas acciones legales que mejor convengan en su defensa y frente a un uso no autorizado de su marca.

Queserías Entrepinares S.A.U. garantiza de forma rigurosa la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria en todos sus procesos de producción, envasado y distribución, así como de todos sus productos que están a la venta en el territorio nacional.

Cumplimos así de manera estricta con la normativa nacional y europea en materia de higiene alimentaria.

Agradecemos la confianza y el apoyo continuo de nuestros clientes, distribuidores y colaboradores. En Queserías Entrepinares S.A.U. seguiremos trabajando, como siempre, con la máxima responsabilidad y compromiso hacia la excelencia y la seguridad del consumidor«, reza el comunicado oficial.

Por qué esta alerta ha salpicado a Entrepinares

Roberto Cabezas, director de Comunicación de Entrepinares, ha explicado en ABC que hace un mes aparecía en los supermercados belgas un «queso manchego» etiquetado bajo la marca Entrepinares, sin embargo en realidad no se trata de la empresa vallisoletana. «Vendemos queso a Bélgica, pero no a ese proveedor ni tampoco ese queso porque es un producto que no comercializamos, es inexistente en nuestro catálogo», asegura.

En consecuencia, se confirma que el producto implicado no guarda relación alguna con la marca Entrepinares. Lamentamos profundamente la difusión de la información y trasladamos nuestras disculpas a la compañía por cualquier perjuicio o molestia que dicha mención pudiera haberle ocasionado. Se trata de un queso envasado al vacío con un peso aproximado de 180 gramos de la empresa Cordier Food Group, que fue quien dio el aviso a las autoridades sanitarias belgas después de un chequeo rutinario.