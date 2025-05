Grave alerta sanitaria de la UE: Detectan listeria en un conocido queso fabricado en España

Irene Toribio Lunes, 19 de mayo 2025, 13:20 Comenta Compartir

El sistema RASFF (Rapid Alert System Feed and Food), que proporciona a las autoridades de control de alimentos y piensos una herramienta para el intercambio de información sobre las medidas tomadas ante la detección de un riesgo en un pienso o en un alimento, ha compartido una nueva e importante alerta sanitaria sobre un conocido queso fabricado en España. Se trata del queso 'Manchego Entrepinares', elaborado con leche cruda y en el que se ha detectado la presencia de listeria. El aviso, lanzado hace unos días, califica como «grave» el aviso, debido a presencia de dicha bacteria tras un control de la propia compañía.

El producto está siendo retirado y desde la marca, Cordier Food Group, piden a sus clientes no consumirlo. Es importante que si lo has comprado, no lo consumas y lo devuelvas al punto de venta, donde se les reembolsará su importe.

Si ya has consumido el producto, presta atención a los posibles síntomas que puedas sufrir. Los síntomas de listeriosis pueden incluir fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea. Si tienes alguno de estos síntomas, es importante que acudas a un centro de salud para que te puedan diagnosticar y tratar adecuadamente.

Descripción del Producto

Nombre del Producto : PUNTA MANCHEGO ENTREPINARES

Marca: ENTREPINARES

Fecha de consumo preferente (BBD): 28/04/2025

Número de lote: B95613

Periodo de venta: desde el 28/02/2025 hasta hoy

Tipo de embalaje: al vacío

Peso: ±180g