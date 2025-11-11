HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bajo nivel de agua en el embalse de Belesar, en Lugo, que se encuentra al 27% de su capacidad. EP

Los embalses remontan tras 24 semanas consecutivas a la baja

Están al 51% de su capacidad y almacenan un total de 28.786 hectómetros cúbicos, una leve subida en esta última semana de 38 hm3 que rompe una racha negativa desde mayo

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:36

Comenta

Han sido sólo 38 hectómetros cúbicos, pero son suficientes para romper una racha a la baja en los embalses españoles, una tendencia negativa que ya ... duraba 24 semanas consecutivas. Desde el pasado 26 de mayo, la reserva hídrica nacional no registraba una subida. Todo eran 'números rojos', descenso tras descenso, semana tras semana, hasta este punto de inflexión llegado este martes, cinco meses y medio después del último incremento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  2. 2 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  3. 3 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  4. 4 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  5. 5 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  6. 6

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  7. 7 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  8. 8

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  9. 9 Este es el programa del Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres 2025
  10. 10

    Badajoz capta vuelos del Web Summit ante el atasco del aeropuerto de Lisboa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los embalses remontan tras 24 semanas consecutivas a la baja

Los embalses remontan tras 24 semanas consecutivas a la baja