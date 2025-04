Musk quiere una 'Elon City'

Daniel Roldán Madrid Lunes, 6 de enero 2025, 00:47 | Actualizado 10:39h. Comenta Compartir

Ni es fácil ni es rápido, pero Elon Musk ha dado el primer paso para tener su propia ciudad. No se llamará Elon City -algo ... que no sorprendería a más de uno- ni tendrá nombres tan particulares como los de algunos de sus once hijos: Tau Techno Mechanicus o X AE A-XII, por ejemplo. Se llamará, simplemente, Starbase; o lo que es lo mismo, el centro de producción que SpaceX, la empresa aeronáutica que dirige Musk, tiene en Texas. El empresario multimillonario quiere que este lugar sea independiente y su compañía ya ha iniciado los trámites para conformar su propio municipio.

«El cuartel general de SpaceX estará oficialmente en la ciudad de Starbase, Texas», comentó Musk en su red social (X), convencido de que logrará un sueño que ya expresó hace unos años. Entonces parecía que simplemente era una de sus bravatas. Ahora está más cerca de ser una realidad que comenzó por su enfado con California. En Texas la compañía tiene su lanzadera en Boca Chica, una localidad en la esquina derecha del territorio, colindando con México. Todo transcurría con normalidad, hasta que las autoridades californianas comenzaron a hacer leyes que a Musk no le gustaban. El primer aviso serio fue llevar la sede social de Tesla a Austin, la capital del estado sureño. El segundo, trasladar su propia residencia. Pero la paciencia del empresario se terminó con una ley que no obliga a decir en los colegios cuándo un estudiante cambia de identidad de género o de orientación sexual. Musk se enfadó con las autoridades demócratas y también se llevó la sede de SpaceX. Una votación El gobernador texano, el republicano Oreg Abbott, está encantado con la idea y no ha dudado en aplaudir esta iniciativa para que la fábrica y la zona de alrededor donde viven sus más de tres mil trabajadores se independicen. La constitución de un ayuntamiento «agilizará los procesos para construir las comodidades necesarias que harán del área un lugar de primera categoría para vivir», argumentó la gerente de Starbase, Kathryn Lueders en el escrito de la compañía al condado de Cameron. Para convertir el sur de Texas «en la puerta a Marte», Lueders considera que es necesario dar este paso para «transformar el lugar» trayendo más talento a la zona, que se convertirá en «un lugar de clase mundial para vivir». En el escrito también se señala que SpaceX ya se ocupa de muchos servicios públicos de los vecinos de los alrededores de Starbase debido a su lejana ubicación como la educación, la atención médica o el mantenimiento de las carreteras, que muchas veces se tienen que cortar para las pruebas espaciales. Las autoridades de Cameron -un condado con unos 400.000 habitantes- estudiarán la petición para ver si se cumplen los requisitos. De pasar el examen, se debe determinar el cuerpo electoral que decidirá sobre la cuestión. No hay calendario, pero no parece que sea tan rápido como quiere Elon Musk.

