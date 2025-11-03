HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

UTAMED lanza «Emprendedores 2.0»: un nuevo espacio para quienes están reinventando el presente profesional

Padre e hija, dos generaciones unidas por la abogacía, inauguran la nueva apuesta de la universidad online que mira de frente al mercado laboral

C. P. S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:48

UTAMED ha puesto en marcha «Emprendedores 2.0», una nueva iniciativa destinada a dar voz a profesionales que, en plena era digital, están transformando sus sectores, construyendo su marca personal y acercando sus profesiones a públicos que antes quedaban al margen.

El ciclo arranca con una charla inspiradora protagonizada por Ariadna López Vega, conocida en redes como @abogada_spain, y su padre, Javier López, CEO y director de Área Jurídica Global. Dos visiones de una misma profesión —la abogacía— que representan la tradición y la vanguardia, la experiencia y la innovación.

Ariadna López Vega, abogada de formación y divulgadora jurídica, ha convertido el Derecho —una materia compleja y, a menudo, inaccesible para el gran público— en contenido claro, cercano y útil para miles de personas. Con su trabajo en redes sociales, ha democratizado el conocimiento jurídico, acercando conceptos legales a la realidad cotidiana de quienes buscan entender sus finanzas, sus derechos y sus oportunidades.

Por su parte, Javier López simboliza el espíritu del emprendedor que se reinventa. Fundó su empresa desde cero, la hizo crecer hasta alcanzar el éxito, y tras una etapa de dificultad, supo volver a empezar con nuevos aprendizajes. Su trayectoria encarna uno de los grandes mensajes del emprendimiento moderno: caer, adaptarse y volver a construir con una nueva mirada.

Ambos han asistido a la sede de UTAMED en el Parque Tecnológico de Andalucía, un espacio reconocido internacionalmente por su diseño arquitectónico, que combina tradición y modernidad, reflejando también la esencia de este encuentro.

Con «Emprendedores 2.0», UTAMED reafirma su compromiso con la formación conectada a la realidad profesional y a los nuevos desafíos del mercado laboral.

La iniciativa busca inspirar a estudiantes, profesionales y emprendedores, a mirar más allá de lo aprendido, a preguntarse cómo evolucionará su profesión en los próximos años y a detectar oportunidades de reinvención desde hoy.

UTAMED continuará este ciclo con la participación de referentes nacionales en innovación y emprendimiento, que compartirán sus trayectorias en futuras sesiones de «Emprendedores 2.0».

