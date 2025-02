Dos de cada tres colegios concertados cobran cuotas pese a que la ley no lo permite

¿Qué habría que hacer para combinar equidad y suficiencia financiera?

Los expertos de Esade proponen a las administraciones educativas adoptar seis medidas para garantizar a un tiempo la suficiencia financiara de los centros concertados y la equidad en el acceso a sus aulas. 1) Análisis del coste de la plaza educativa en cada autonomía para ajustar el concierto. 2) Auditar cuotas y gastos de todos los centros no deficitarios para saber si son legales y voluntarias. 3) Liquidar conciertos de centros sobrefinanciados y con cuotas elevadas y dedicar el dinero a los deficitarios. 4) Controlar que no cobran por el comedor más que la pública (no debe ser negocio). 5) Regular y establecer umbrales en pública y concertada para el pago de actividades complementarias. 6) Vincular parte de la subvención pública al acceso real de alumnado de rentas bajas.