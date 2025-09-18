HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intervención de un cáncer de próstata. R. C.

Dos sociedades científicas piden a Sanidad el acceso público a un fármaco útil contra el cáncer de próstata en fase avanzada

«La falta de disponibilidad pública de este tratamiento genera una clara desigualdad entre pacientes», se quejan la Sociedad de Medicina Nuclear y la Sociedad de Radiofarmacia

J. A. G.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:11

La Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (Semnim) y la Sociedad Española de Radiofarmacia (Serfa) han remitido un escrito conjunto a las autoridades ... sanitarias en el que expresan su preocupación ante el limitado acceso al radiofármaco Pluvicto en el sistema público de salud para pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en fases clínicas avanzadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  2. 2 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  3. 3 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  4. 4

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  5. 5

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  6. 6 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  7. 7 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  8. 8

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  9. 9 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  10. 10 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos sociedades científicas piden a Sanidad el acceso público a un fármaco útil contra el cáncer de próstata en fase avanzada

Dos sociedades científicas piden a Sanidad el acceso público a un fármaco útil contra el cáncer de próstata en fase avanzada