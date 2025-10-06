Dos agraciados en el sorteo de La Primitiva se reparten 114.000 euros este lunes

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de este lunes, 6 de octubre de 2025, está compuesta por los números 10, 12, 14, 19, 30 y 44. El número complementario ha sido el 8, el reintegro el 4 y el Joker 9 770 207.

La recaudación del sorteo ascendió a 6.221.866 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 14.200.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, premiados con 57.164,39 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor nº 24.040 de Burriana (Castellón), situado en Generalitat Valenciana, 8 y en el nº 81.875 de Torrent (Valencia), situado en San Valeriano, 25.