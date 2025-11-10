HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Dos agraciados en el sorteo de La Primitiva han sido premiados este lunes con más de 300.000 euros

La recaudación del sorteo ha ascendido a 6.222.562 euros

R. H.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:53

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de este lunes, 10 de noviembre de 2025, está compuesta por los números 6, 8, 17, 18, 25 y 28. El número complementario ha sido el 11, el reintegro el 8 y el Joker 3 084 788.

La recaudación del sorteo ascendió a 6.222.562 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 36.000.000 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 326 de Barcelona y en la Nº 267 de Madrid. Cada uno ha ganado 324.589,33 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes. Cada uno se ha llevado 17.545,37 euros.

