Dos afortunados se llevan más de 63.000 euros en la Bonoloto de este lunes

R. H. Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:59

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 1 de diciembre, ha estado formada por los números 02, 17, 21, 24, 40 y 41. El número complementario ha sido el 39 y el reintegro, el 2.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.019.260 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, premiados con 63.647,10 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor 3.550 de Villajoyosa (Alicante), ubicado en el número 39 L-A de la calle Constitución; y en la Administración de Loterías nº 1 de Arteixo (La Coruña), situada en el número 173 de la avenida FInisterre.

De Tercera Categoría (5 aciertos) se han sellado 72 boletos y cada uno de ellos se lleva 883,99 euros.