Dos acertantes del sorteo de Bonoloto ganan más de 80.000 euros este jueves

R. H. Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:15

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 4 de diciembre, ha estado formada por los números 07, 11, 19, 30, 43 y 48. El número complementario es el 31 y el reintegro, el 4.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.510.028,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 247 de Madrid situada en Emilio Ferrari, 64 y en el Despacho Receptor nº 83.165 de Valencia, situado en Vicente Beltrán Grimal, 17. Cada uno de estos afortunados ha ganado 80.073,67 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 100 boletos sellados y cada uno de ellos se lleva 800,74 euros.