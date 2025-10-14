Dos acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 68.000 euros este martes

R. H. Martes, 14 de octubre 2025, 22:30

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 14 de octubre, ha estado formada por los números 3, 10, 20, 31, 43 y 47. El número complementario es el 38 y el reintegro, el 8.

La recaudación ha ascendido a 2.174.342,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de El Espinar (Segovia), situada en Plaza de la Constitución, 8 y en el Despacho Receptor nº 29.335 de A Fraga (A Coruña), situado en La Fraga, 27. Cada uno ha ganado un precio de 68.467,82 euros.