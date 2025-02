En directo, última hora de la DANA | La UE anuncia una ayuda inmediata de 900 millones para los afectados

14:56

Botas, guantes, mascarillas, palas, escobas y mangueras

La Federació d'Associacions Veïnals de València ha actualizado la lista de productos y materiales que necesitan los afectados por la DANA, entre ellos, botas, guantes, gafas de protección, mascarillas, palas, escobas, rastrillos y mangueras. Asimismo, se solicitan productos de higiene y de limpieza, cajas de cartón y arena para gatos. La entidad ha precisado que hasta nuevo aviso no se done agua y alimentos, excepto los que son «especiales» como comida sin gluten, sin lactosa y para bebés. Igualmente, ha detallado que no se aporte ropa, mantas ni medicamentos.