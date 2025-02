Directo | Los Reyes viajan a las zonas afectadas

«Muchas personas en el Reino Unido tienen fuertes vínculos personales con España», recuerda el comunicado de la Casa Real británica, en el que se muestran «completamente desconsolados» y en el que queda claro la consternación que los efectos de la DANA han causado en la sociedad británica.

A message from The King to King Felipe VI of Spain regarding the ongoing floods in Valencia. pic.twitter.com/LHyNUVInKj