¿Qué ha pasado este jueves, 16 de octubre, en Extremadura?
Virginia Giuffre en una foto sin fecha de su álbum familiar. Agencias

El día que la víctima más mediática del caso Epstein conoció a Donald Trump

Victoria Giuffre, que la semana que viene publicará sus memorias póstumas, conoció al hoy presidente de Estados Unidos en el club en el que trabajaba su padre y donde este la enchufó:

Julia Fernández

Julia Fernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:05

Desde que estallara el caso de abusos sexuales del multimillonario Jeffrey Epstein, se ha especulado con qué personajes de la vida política y económica de ... todo el mundo estaban implicados. Uno de los nombres que se barajan, pero que nunca ha sido confirmado es el del hoy presidente de Estados Unidos Donald Trump. Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la víctima más mediática de esta trama, recogen cómo conoció ella al magnate.

