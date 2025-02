Todo fue por ayudar a un buen amigo. Así de simple. Ravi Shankar charlaba tranquilamente con George Harrrison en la primavera de 1971. Entre todos los temas que tocaron estaba la complicada situación de los bengalíes, tanto aquellos que vivían en esta región de la ... India como en Pakistán Oriental. Ambas zonas sufrían una terrible hambruna e inundaciones; la segunda, además, luchaba por su independencia para crear el actual Bangladés.

Shankar quería hacer algo para ayudar a su pueblo y le pidió a Harrison que le ayudara. «Vamos a hacer algo», le respondió el músico británico, que empezó a tirar de agenda para montar el espectáculo. El primer paso, el recinto. El neoyorquino Madison Square Garden. Conseguido. Después, los artistas. Pensó primero en reclutar al resto de The Beatles. Paul McCartney declinó la invitación, John Lennon se bajó del barco tras discutir con Yoko Ono. Harrison no quería que la artista japonesa participara. Ringo Starr se apuntó y fue el batería junto a Jim Keltner. Eric Clapton, Billy Preston, Bob Dylan –que no cantaba en Estados Unidos desde hacía cinco años– o los miembos de Badfinger fueron algunos de los que participaron ese 1 de agosto de 1971 en Nueva York en sesión doble (a las 14:30 horas y a las 20:00 horas), además del ex-Beatle o Shankar.

El 'Concierto por Bangladés' logró recaudar más de 240.000 dólares para los refugiados. Y demostró el poder de la música para remover las conciencias de la sociedad.