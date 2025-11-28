Tal día como HOY 29 de noviembre

Risto Mejide cumple años el 29 de noviembre.

R. H. Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:47 Comenta Compartir

Hoy cumple años:

Risto Mejide, presentador de televisión y publicista, 29 de noviembre de 1974.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1835.- Primera aplicación de la ley Marcial en España. Barcelona es declarada en Estado de Sitio por el general Espoz y Mina.

1878.- Ley Constitutiva del Ejército español.

1879.- Alfonso XII contrae segundas nupcias con la archiduquesa austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena.

1898.- Se suicida en Riga, Letonia, el escritor y filósofo español Angel Ganivet, uno de los precursores ideológicos de la generación del 98.

1899.- Fundación del Fútbol Club Barcelona por Joan Gamper, suizo afincado en Cataluña.

1906.- Mueren más de 300 personas en la explosión de una mina de carbón en Witten (Westfalia).

1919.- Los restos del pintor Francisco de Goya son trasladados del Panteón de Hombres Ilustres del cementerio de San Isidro a la ermita de San Antonio de la Florida.

1929.- El explorador, marino y aviador estadounidense Richard Evelyn Byrd sobrevuela el Polo Sur.

1945.- Proclamación de la República Federativa Socialista de Yugoslavia.

1947.- La Asamblea General de la ONU divide Palestina en dos Estados: uno árabe y otro judío.

1961.- EEUU lanza al espacio una cápsula «Mercury», con un chimpacé a bordo.

1987.- La dictadura del general Jaruzelski pierde un referéndum sobre las reformas económicas y políticas en Polonia.

2002.- El Gobierno español autoriza la fusión de las plataformas Vía Digital y Canal Satélite Digital.

2003.- Mueren siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en una emboscada terrorista en Irak.

2005.- El gobernador del estado de Virginia indulta al que iba a ser el número 1.000 de ejecutados con la pena de muerte desde su restablecimiento en EEUU en 1976.

2009.- El exguerrillero José Mujica es elegido presidente de Uruguay.

2011.- La aerolínea estadounidense American Airlines se declara en bancarrota.

2012.- La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce a Palestina como Estado observador.

2013.- Mueren 33 personas al estrellarse un avión en un parque natural de Namibia. La investigación reveló que el piloto provocó deliberadamente el siniestro.

.- Diez muertos al estrellarse un helicóptero policial sobre un pub en la ciudad escocesa de Glasgow.

.- Cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tras 24 años de emisión.

2014.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es absuelto por la muerte de manifestantes en la revolución que le derrocó en 2011.

2015.- Casi 300 detenidos en París en vísperas de la Cumbre del Clima.

2017.- El general bosniocroata Slobodan Praljak se suicida en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia (TPIY) en La Haya.

El 29 de noviembre nacieron:

1781.- Andrés Bello, filólogo, pedagogo y político venezolano.

1797.- Gaetano Donizetti, compositor italiano.

1803.- Christian Doppler, matemático y físico austriaco.

1905.- Marcel Lefebvre, arzobispo francés excomulgado en 1988 por la Santa Sede.

1914.- José Luis Fernández del Amo, arquitecto español.

1932.- Jacques Chirac, expresidente de Francia.

1945.- Manel Comas, entrenador de baloncesto español.

1946.- Silvio Rodríguez, cantautor cubano.

1954.- Joel Coen, director de cine estadounidense.

1955.- Hassan Sheij Mohamud, expresidente de Somalia.

1962.- Santiago Luna, golfista español.

El 29 de noviembre murieron:

1594.- Alonso de Ercilla, soldado y poeta español.

1780.- María Teresa de Habsburgo, emperatriz de Austria.

1865.- Ventura de la Vega, poeta y autor dramático español.

1898.- Angel Ganivet, escritor español.

1901.- Francisco Pi y Margall, político y escritor español.

1924.- Giacomo Puccini, compositor italiano.

1981.- Natalie Wood, actriz estadounidense.

1986.- Cary Grant, actor estadounidense.

2001.- George Harrison, músico británico, guitarrista de los Beatles.

2006.- Leonard Freed, fotógrafo norteamericano de Magnum.

2008.- Jorn Utzon, arquitecto danés.

2010.- Mario Monicelli, cineasta italiano.

2011.- Indira Goswami, escritora india.

.- Lucio Magri, político y periodista italiano.

2013.- Francisco José Hernando, juez español.

2016.- Luis Alberto Monge, político costarricense.

2017.- Antonio Luz Payer, «Tony Luz», guitarrista español.

.- Belmiro de Azevedo, empresario portugués.

2019.- Yasuhiro Nakasone, exprimer ministro nipón.

.- Irving Burgie, compositor estadounidense.

Temas

Cumpleaños de HOY