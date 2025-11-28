Tal día como HOY 29 de noviembre
R. H.
Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:47
Hoy cumple años:
Risto Mejide, presentador de televisión y publicista, 29 de noviembre de 1974.
Fue noticia
Hace 25 años:
Hace 50 años:
Hace 75 años:
Las efemérides del día:
1835.- Primera aplicación de la ley Marcial en España. Barcelona es declarada en Estado de Sitio por el general Espoz y Mina.
1878.- Ley Constitutiva del Ejército español.
1879.- Alfonso XII contrae segundas nupcias con la archiduquesa austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena.
1898.- Se suicida en Riga, Letonia, el escritor y filósofo español Angel Ganivet, uno de los precursores ideológicos de la generación del 98.
1899.- Fundación del Fútbol Club Barcelona por Joan Gamper, suizo afincado en Cataluña.
1906.- Mueren más de 300 personas en la explosión de una mina de carbón en Witten (Westfalia).
1919.- Los restos del pintor Francisco de Goya son trasladados del Panteón de Hombres Ilustres del cementerio de San Isidro a la ermita de San Antonio de la Florida.
1929.- El explorador, marino y aviador estadounidense Richard Evelyn Byrd sobrevuela el Polo Sur.
1945.- Proclamación de la República Federativa Socialista de Yugoslavia.
1947.- La Asamblea General de la ONU divide Palestina en dos Estados: uno árabe y otro judío.
1961.- EEUU lanza al espacio una cápsula «Mercury», con un chimpacé a bordo.
1987.- La dictadura del general Jaruzelski pierde un referéndum sobre las reformas económicas y políticas en Polonia.
2002.- El Gobierno español autoriza la fusión de las plataformas Vía Digital y Canal Satélite Digital.
2003.- Mueren siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en una emboscada terrorista en Irak.
2005.- El gobernador del estado de Virginia indulta al que iba a ser el número 1.000 de ejecutados con la pena de muerte desde su restablecimiento en EEUU en 1976.
2009.- El exguerrillero José Mujica es elegido presidente de Uruguay.
2011.- La aerolínea estadounidense American Airlines se declara en bancarrota.
2012.- La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce a Palestina como Estado observador.
2013.- Mueren 33 personas al estrellarse un avión en un parque natural de Namibia. La investigación reveló que el piloto provocó deliberadamente el siniestro.
.- Diez muertos al estrellarse un helicóptero policial sobre un pub en la ciudad escocesa de Glasgow.
.- Cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tras 24 años de emisión.
2014.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es absuelto por la muerte de manifestantes en la revolución que le derrocó en 2011.
2015.- Casi 300 detenidos en París en vísperas de la Cumbre del Clima.
2017.- El general bosniocroata Slobodan Praljak se suicida en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia (TPIY) en La Haya.
El 29 de noviembre nacieron:
1781.- Andrés Bello, filólogo, pedagogo y político venezolano.
1797.- Gaetano Donizetti, compositor italiano.
1803.- Christian Doppler, matemático y físico austriaco.
1905.- Marcel Lefebvre, arzobispo francés excomulgado en 1988 por la Santa Sede.
1914.- José Luis Fernández del Amo, arquitecto español.
1932.- Jacques Chirac, expresidente de Francia.
1945.- Manel Comas, entrenador de baloncesto español.
1946.- Silvio Rodríguez, cantautor cubano.
1954.- Joel Coen, director de cine estadounidense.
1955.- Hassan Sheij Mohamud, expresidente de Somalia.
1962.- Santiago Luna, golfista español.
El 29 de noviembre murieron:
1594.- Alonso de Ercilla, soldado y poeta español.
1780.- María Teresa de Habsburgo, emperatriz de Austria.
1865.- Ventura de la Vega, poeta y autor dramático español.
1898.- Angel Ganivet, escritor español.
1901.- Francisco Pi y Margall, político y escritor español.
1924.- Giacomo Puccini, compositor italiano.
1981.- Natalie Wood, actriz estadounidense.
1986.- Cary Grant, actor estadounidense.
2001.- George Harrison, músico británico, guitarrista de los Beatles.
2006.- Leonard Freed, fotógrafo norteamericano de Magnum.
2008.- Jorn Utzon, arquitecto danés.
2010.- Mario Monicelli, cineasta italiano.
2011.- Indira Goswami, escritora india.
.- Lucio Magri, político y periodista italiano.
2013.- Francisco José Hernando, juez español.
2016.- Luis Alberto Monge, político costarricense.
2017.- Antonio Luz Payer, «Tony Luz», guitarrista español.
.- Belmiro de Azevedo, empresario portugués.
2019.- Yasuhiro Nakasone, exprimer ministro nipón.
.- Irving Burgie, compositor estadounidense.