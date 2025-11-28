HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Risto Mejide cumple años el 29 de noviembre. Gtres
Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY 29 de noviembre

R. H.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:47

Hoy cumple años:

Risto Mejide, presentador de televisión y publicista, 29 de noviembre de 1974.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1835.- Primera aplicación de la ley Marcial en España. Barcelona es declarada en Estado de Sitio por el general Espoz y Mina.

1878.- Ley Constitutiva del Ejército español.

1879.- Alfonso XII contrae segundas nupcias con la archiduquesa austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena.

1898.- Se suicida en Riga, Letonia, el escritor y filósofo español Angel Ganivet, uno de los precursores ideológicos de la generación del 98.

1899.- Fundación del Fútbol Club Barcelona por Joan Gamper, suizo afincado en Cataluña.

1906.- Mueren más de 300 personas en la explosión de una mina de carbón en Witten (Westfalia).

1919.- Los restos del pintor Francisco de Goya son trasladados del Panteón de Hombres Ilustres del cementerio de San Isidro a la ermita de San Antonio de la Florida.

1929.- El explorador, marino y aviador estadounidense Richard Evelyn Byrd sobrevuela el Polo Sur.

1945.- Proclamación de la República Federativa Socialista de Yugoslavia.

1947.- La Asamblea General de la ONU divide Palestina en dos Estados: uno árabe y otro judío.

1961.- EEUU lanza al espacio una cápsula «Mercury», con un chimpacé a bordo.

1987.- La dictadura del general Jaruzelski pierde un referéndum sobre las reformas económicas y políticas en Polonia.

2002.- El Gobierno español autoriza la fusión de las plataformas Vía Digital y Canal Satélite Digital.

2003.- Mueren siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en una emboscada terrorista en Irak.

2005.- El gobernador del estado de Virginia indulta al que iba a ser el número 1.000 de ejecutados con la pena de muerte desde su restablecimiento en EEUU en 1976.

2009.- El exguerrillero José Mujica es elegido presidente de Uruguay.

2011.- La aerolínea estadounidense American Airlines se declara en bancarrota.

2012.- La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce a Palestina como Estado observador.

2013.- Mueren 33 personas al estrellarse un avión en un parque natural de Namibia. La investigación reveló que el piloto provocó deliberadamente el siniestro.

.- Diez muertos al estrellarse un helicóptero policial sobre un pub en la ciudad escocesa de Glasgow.

.- Cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tras 24 años de emisión.

2014.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es absuelto por la muerte de manifestantes en la revolución que le derrocó en 2011.

2015.- Casi 300 detenidos en París en vísperas de la Cumbre del Clima.

2017.- El general bosniocroata Slobodan Praljak se suicida en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia (TPIY) en La Haya.

El 29 de noviembre nacieron:

1781.- Andrés Bello, filólogo, pedagogo y político venezolano.

1797.- Gaetano Donizetti, compositor italiano.

1803.- Christian Doppler, matemático y físico austriaco.

1905.- Marcel Lefebvre, arzobispo francés excomulgado en 1988 por la Santa Sede.

1914.- José Luis Fernández del Amo, arquitecto español.

1932.- Jacques Chirac, expresidente de Francia.

1945.- Manel Comas, entrenador de baloncesto español.

1946.- Silvio Rodríguez, cantautor cubano.

1954.- Joel Coen, director de cine estadounidense.

1955.- Hassan Sheij Mohamud, expresidente de Somalia.

1962.- Santiago Luna, golfista español.

El 29 de noviembre murieron:

1594.- Alonso de Ercilla, soldado y poeta español.

1780.- María Teresa de Habsburgo, emperatriz de Austria.

1865.- Ventura de la Vega, poeta y autor dramático español.

1898.- Angel Ganivet, escritor español.

1901.- Francisco Pi y Margall, político y escritor español.

1924.- Giacomo Puccini, compositor italiano.

1981.- Natalie Wood, actriz estadounidense.

1986.- Cary Grant, actor estadounidense.

2001.- George Harrison, músico británico, guitarrista de los Beatles.

2006.- Leonard Freed, fotógrafo norteamericano de Magnum.

2008.- Jorn Utzon, arquitecto danés.

2010.- Mario Monicelli, cineasta italiano.

2011.- Indira Goswami, escritora india.

.- Lucio Magri, político y periodista italiano.

2013.- Francisco José Hernando, juez español.

2016.- Luis Alberto Monge, político costarricense.

2017.- Antonio Luz Payer, «Tony Luz», guitarrista español.

.- Belmiro de Azevedo, empresario portugués.

2019.- Yasuhiro Nakasone, exprimer ministro nipón.

.- Irving Burgie, compositor estadounidense.

