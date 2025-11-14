Tal día como HOY 15 de noviembre

R.H. Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:10 Comenta Compartir

Fernando Verdasco, tenista, 15 de noviembre de 1983

Las efemérides del día:

1884.- Inauguración de la Conferencia de Berlín que convocó a los países europeos con tradición africana y aprobó un acta sobre el reparto de África.

1908.- El rey Leopoldo II lega el Congo, por testamento, a Bélgica.

1920.- Primera reunión de la Sociedad de Naciones, en Ginebra.

1923.- Se crea en la URSS la OGPU, sustituta de la «Checa», policía política soviética.

1927.- Expulsión de Trotski y Zinoviev del PCUS.

1930.- El geofísico y meteorólogo alemán Alfred Wegener muere en una expedición científica al polo Norte.

1935.- Un corrimiento de tierras destruye en «La Grande Chartreuse» (Alpes franceses) la destilería del licor «Chartreuse», del siglo XVI.

1938.- Termina la batalla del Ebro, la más larga y cruenta de la Guerra Civil española.

– Disolución de las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil española, según el acuerdo del Comité de no Intervención.

1940.- Segunda Guerra Mundial. Cerrado el gueto de Varsovia, con unos 350.000 judíos recluidos.

1974.- España pone en órbita su primer satélite artificial, el «Intasat».

1983.- Los turco-chipriotas residentes en la zona norte de Chipre se declaran independientes y el país recibe el nombre de república Turca de Chipre del Norte.

1986.- Los Gobiernos de Cuba y España acuerdan el pago de indemnizaciones a españoles cuyos bienes fueron expropiados en 1959, tras el triunfo de la revolución cubana.

1988.- El Consejo Nacional Palestino proclama en Argel el Estado palestino independiente, con reconocimiento implícito del Estado de Israel.

1991.- Una delegación de insurgentes de Afganistán y las autoridades soviéticas acuerdan poner fin a trece años de guerra y preparar elecciones democráticas.

2001.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución para la formación del nuevo gobierno afgano que se comprometerá con la paz, respetará los derechos humanos y se basará en una coalición multiétnica y representativa.

2002.- Hu Jintao es nombrado secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh).

2003.- Quince muertos y 30 heridos al desprenderse una pasarela de acceso al «Queen Mary II», en dique seco en la ciudad francesa de Saint-Nazaire.

2005.- Se inaugura la línea del AVE Madrid-Toledo.

2006.- El proyecto Neandertal se pone en marcha con la primera lectura de un millón de «letras» de ADN de un fósil.

2007.- En Bangladesh, el ciclón «Sidr» causa al menos 2.817 muertos, 2.062 desaparecidos y 6.611 heridos.

– El Asamblea General de la ONU adopta por primera vez una resolución favorable a una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte.

2009.- Kosovo celebra las primeras elecciones desde que declaró su independencia en 2008.

2013.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy es investigado por su gestión en el departamento de Hauts de Seine entre 2004 y 2007.

2014.- Se inaugura en Brisbane (Australia) la cumbre del G20.

2015.- Aviones de combate franceses bombardean posiciones del Estado Islámico en Siria.

2016.- En Egipto, la Corte de Casación anula la condena a muerte y ordena repetición de juicio contra el expresidente Mohamed Mursi por su fuga de una cárcel durante la revolución en 2011.

2017.- Fuerzas Armadas de Zimbabue se rebelan contra el Gobierno de Mugabe y lo confinan en su residencia. Dimite el día 21.

El 15 de noviembre nacieron:

1708.- William Pitt, estadista inglés.

1922.- Francesco Rosi, cineasta italiano.

1937.- Fernando Schwartz, escritor y diplomático español.

1942.- Daniel Barenboim, pianista y director de orquesta de nacionalidad argentina, israelí y española.

1946.- Carmen Romero, política española.

1967.- Pandeli Majko, político albanés.

1971.- Montserrat Martí Caballé, soprano catalana.

1979.- Albert Rivera, político español.

El 15 de noviembre murieron:

1630.- Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán.

1916.- Henryk Sienkiewicz, escritor polaco, Premio Nobel 1905.

1958.- Tyrone Power, actor estadounidense.

1969.- Ignacio Aldecoa, novelista español.

1976.- Jean Gabin, actor francés.

2001.- Fernando de Ybarra y López-Doriga, marqués de Arriluce.

2007.- Peter Zinner, cineasta estadounidense.

2009.- Eladio Villanueva Saravia, sindicalista español.

2010.- Francisco Morales Padrón, editor hispanoargentino.

2011.- Antxon Eceiza, cineasta español.

2013.- Albert Vilalta González, ingeniero y político español.

2015.- Adrián Piera, empresario español.