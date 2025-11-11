HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tal día como HOY 12 de noviembre

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:56

Gonzalo Hidalgo Bayal, escritor, 12 de noviembre de 1950

Las efemérides del día:

1900.- Clausura de la Exposición Universal de París, que registró más de 48 millones de visitas.

1906.- El brasileño Santos-Dumont, récord mundial de vuelo a distancia, al recorrer 200 metros en 21 segundos en un aeroplano de su invención.

1912.- Asesinado en la Puerta del Sol el presidente del Consejo de Ministros español, José Canalejas.

1936.- Inaugurado en San Francisco (EE.UU.) el puente más largo del mundo hasta entonces.

1942.- Segunda Guerra Mundial: Batalla naval de Guadalcanal, en las islas Salomón, entre estadounidenses y japoneses.

1945.- Premios Nobel: A. Fleming, W. Florey y E. Chain (Medicina); Gabriela Mistral (Literatura); W. Pauli (Física); A. Virtanen (Química) y Cordell Hull (Paz).

.- Terremoto en Cinchucos (Perú): más de 5.000 víctimas.

1949.- El mariscal Tito rescinde el tratado de amistad entre Yugoslavia y Albania.

1969.- La primera ministra de la India, Indira Gandhi, expulsada del Partido del Congreso.

1980.- La sonda estadounidense «Voyager 1», lanzada el 5 de septiembre de 1977, se encuentra con Saturno.

1982.- Yuri Andropov, elegido nuevo jefe del Partido Comunista de la Unión Soviética como sucesor del fallecido Leónidas Breznev.

1983.- El delincuente español conocido como «El Nani» es detenido y desaparece tras su paso por dependencias policiales.

1984.- La Organización para la Unidad Africana (OUA) admite como miembro pleno a la República Árabe Democrática Saharaui, lo que provoca la retirada de Marruecos.

1985.- La Comisión de Descolonización de la ONU aprueba, por consenso, una resolución que insta a los Gobiernos de España y del Reino Unido a proseguir las negociaciones para una solución del contencioso sobre Gibraltar.

1990.- Akihito es coronado como 125 emperador de Japón.

2001.- Un Airbus de American Airlines con 260 personas a bordo, la mayoría dominicanos, se estrella en Nueva York.

– La Alianza del Norte llega a Kabul y los talibanes se retiran a Kandahar.

– Taiwan ingresa en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2002.- La cadena Al Yazira difunde una grabación que incluye un mensaje con la voz de Bin Laden elogiando el atentado terrorista de Bali.

2003.- La Justicia francesa condena a la antigua cúpula de la petrolera Elf por malversación de 305 millones de euros.

2004.- El banco Santander, nuevo dueño del británico Abbey National, se convierte en la octava entidad del mundo.

2006.- Osetia del Sur vota a favor de separarse de Georgia en un referéndum sin reconocimiento internacional.

2009.- Iberia y British Airways aprueban un acuerdo de fusión que da lugar a IAG, uno de los tres mayores grupos aéreos del mundo.

2014.- El módulo Philae, de la sonda Rosetta (Agencia Espacial Europea/ESA) aterriza sobre la superficie de un cometa y consigue un hito en la carrera espacial.

2016.- El Gobierno de colombia y las FARC logran el acuerdo definitivo de paz.

2017.- Un total de 483 fallecidos y 12.386 heridos en un terremoto que asoló la provincia de Kermanshah (Irán).

El 12 de noviembre nacieron:

1651.- Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.

1833.- Alexander Borodin, compositor ruso.

1840.- Auguste Rodin, escultor francés.

1896.- Arturo Duperier, científico español.

1929.- Grace Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco.

1934.- Edvaldo Izídio Neto, «Vavá», futbolista brasileño.

1941.- Cristina Peri Rossi, escritora española, origen uruguayo.

1945.- Neil Young, cantante estadounidense.

1947.- Patrice Leconte, director francés de cine.

1948.- Hasan Rohani, presidente de Irán.

1961.- Nadia Comaneci, gimnasta y entrenadora rumana.

1982.- Anne Jacqueline Hathaway, actriz estadounidense.

1987.- Juan José Ballesta, actor español.

El 12 de noviembre murieron:

1844.- Jerónimo Merino, «el cura Merino», héroe de la guerra de la Independencia española.

1956.- Juan Negrín López, científico y político español.

1984.- Chester Himes, escritor estadounidense.

1989.- Dolores Ibarruri, «La Pasionaria», presidenta del PCE.

1994.- Wilma Rudolph, «la gacela negra», atleta estadounidense.

1996.- Arturo Castilla, empresario teatral español.

1999.- Antonio González,»El Pescaílla», cantaor y marido de Lola Flores.

2005.- José Miguel Gallardo, «Miguel Gallardo», cantante español.

2007.- Ira Levin, escritor estadounidense.

2008.- Miguel Núñez, político español.

2010.- Henryk Górecki, músico y compositor polaco.

2011.- Evelyn Lauder, vicepresidenta de Estée Lauder.

