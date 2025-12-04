Tal día como HOY 5 de diciembre

Cumpleaños de HOYTal día como HOY 5 de diciembre
Hoy cumple años:
María Guardiola, presidenta del Partido Popular de Extremadura, 5 de diciembre de 1978.
Las efemérides del día:
1492.- Colón, en su primer viaje, descubre la isla que los indígenas llamaban Quisqueya y que él denominó La Española.
1918.- Nuevo Gobierno español del conde de Romanones, que se muestra disconforme con la autonomía de Cataluña.
1933.- EEUU: Abolición de la «Ley Seca», vigente durante 13 años.
1946.- La ONU se instala definitivamente en Nueva York, tras permanecer desde abril de 1945 en la ciudad de San Francisco.
1962.- EEUU y la URSS llegan a un acuerdo sobre la utilización pacífica del espacio.
1978.- La UE adopta un nuevo Sistema Monetario Europeo (SME), del que únicamente se mantiene al margen Reino Unido.
1982.- Presunto responsable de los GRAPO, Juan Martín Luna, muere en un enfrentamiento con la Policía en Barcelona.
1987.- El buque de bandera panameña «Casón» se incendia frente a las costas gallegas y mueren 23 de los 31 tripulantes.
1990.- El Parlamento de la URSS aprueba la libertad sindical.
1991.- Ucrania deroga el tratado de participación en la URSS, firmado en 1922, y Leonid Kravchuk toma posesión como Presidente de la República.
1995.-El socialista Javier Solana, designado secretario general de la OTAN.
1998.- Julio Anguita se despide de su cargo de secretario general del PCE en el Congreso del Partido. Francisco Frutos toma el relevo dos días después.
2003.- Ataque suicida contra un tren de cercanías, sur de Rusia: 42 muertos y más de 200 heridos.
2004.- España gana su segunda Copa Davis en Sevilla, frente a EEUU, y también el Mundial de Fútbol Sala de Taiwán, frente a Italia.
2005.- ETA expulsa a los seis exdirigentes encarcelados que en 2004 pidieron el abandono de las armas.
2007.- Un joven de 20 años dispara y mata a 8 personas en un centro comercial de Nebraska (EEUU).
2009.- Un centenar de muertos en el incendio de un club nocturno en Perm (Rusia) por fuegos artificiales
2010.- Tras huelga de controladores, queda abierto el espacio aéreo en España. Se expedienta a 442 controladores.
.- Irán anuncia que ya es autosuficiente en la producción de polvo de óxido de uranio concentrado, esencial para la generación del combustible nuclear.
2011.- El FMI aprueba el sexto tramo de ayuda a Grecia, de 2.200 millones de euros.
2012.- El juez Velasco decreta prisión para Gerardo Díaz Ferrán, propietario de Marsans, y para el empresario Ángel de Cabo, para quienes fija fianzas millonarias.
2013.- Fallece Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica.
.- El expresidente balear Jaume Matas es declarado culpable de cohecho.
2014.- Muere la reina Fabiola de Bélgica.
2017.- La UE aprueba una lista de paraísos fiscales compuesta por 17 países, Panamá entre ellos.
2018.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anula tasa al carburante en un nuevo paso para calmar la protesta de los «chalecos amarillos».
.- Se reanudan en Ginebra (Suiza), tras seis años estancadas, las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario.
El 5 de diciembre nacieron:
1866.- Vasili Kandinsky, pintor ruso.
1901.- Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense.
1906.- Otto Preminger, cineasta estadounidense de origen austríaco.
1925.- Nace Anastasio Somoza Debayle, dictador nicaragüense.
1927.- Adulyadej Bhumibol, rey de Tailandia.
1939.- Ricardo Bofill, arquitecto español.
1946.- José Carreras, tenor español.
1950.- José Monge «Camarón de la Isla», cantaor español.
El 5 de diciembre murieron:
1791.- Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco.
1926.- Claude Monet, pintor impresionista francés.
1953.- Jorge Negrete, cantante y actor mexicano.
2002.- General Ne Win, dictador birmano, (Myanmar).
2005.- Rosa María Coscolín «Gloria Lasso», cantante española radicada en México.
.- Frederik J. Philips, primer presidente de la multinacional holandesa.
2008.- Alexis II, patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
2009.- Manuel Prado y Colón de Carvajal, diplomático y empresario español.
2012.- Óscar Niemeyer, arquitecto brasileño.
.- Luis Astolfi, ganadero español.
.- Dave Brubeck, pianista estadounidense de jazz.
2013.- Nelson Mandela, político sudafricano y Nobel de la Paz.
2014.- Fabiola, reina de Bélgica (española).