Tal día como HOY 5 de diciembre

R. H. Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:55 Compartir

Hoy cumple años:

María Guardiola, presidenta del Partido Popular de Extremadura, 5 de diciembre de 1978.

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1492.- Colón, en su primer viaje, descubre la isla que los indígenas llamaban Quisqueya y que él denominó La Española.

1918.- Nuevo Gobierno español del conde de Romanones, que se muestra disconforme con la autonomía de Cataluña.

1933.- EEUU: Abolición de la «Ley Seca», vigente durante 13 años.

1946.- La ONU se instala definitivamente en Nueva York, tras permanecer desde abril de 1945 en la ciudad de San Francisco.

1962.- EEUU y la URSS llegan a un acuerdo sobre la utilización pacífica del espacio.

1978.- La UE adopta un nuevo Sistema Monetario Europeo (SME), del que únicamente se mantiene al margen Reino Unido.

1982.- Presunto responsable de los GRAPO, Juan Martín Luna, muere en un enfrentamiento con la Policía en Barcelona.

1987.- El buque de bandera panameña «Casón» se incendia frente a las costas gallegas y mueren 23 de los 31 tripulantes.

1990.- El Parlamento de la URSS aprueba la libertad sindical.

1991.- Ucrania deroga el tratado de participación en la URSS, firmado en 1922, y Leonid Kravchuk toma posesión como Presidente de la República.

1995.-El socialista Javier Solana, designado secretario general de la OTAN.

1998.- Julio Anguita se despide de su cargo de secretario general del PCE en el Congreso del Partido. Francisco Frutos toma el relevo dos días después.

2003.- Ataque suicida contra un tren de cercanías, sur de Rusia: 42 muertos y más de 200 heridos.

2004.- España gana su segunda Copa Davis en Sevilla, frente a EEUU, y también el Mundial de Fútbol Sala de Taiwán, frente a Italia.

2005.- ETA expulsa a los seis exdirigentes encarcelados que en 2004 pidieron el abandono de las armas.

2007.- Un joven de 20 años dispara y mata a 8 personas en un centro comercial de Nebraska (EEUU).

2009.- Un centenar de muertos en el incendio de un club nocturno en Perm (Rusia) por fuegos artificiales

2010.- Tras huelga de controladores, queda abierto el espacio aéreo en España. Se expedienta a 442 controladores.

.- Irán anuncia que ya es autosuficiente en la producción de polvo de óxido de uranio concentrado, esencial para la generación del combustible nuclear.

2011.- El FMI aprueba el sexto tramo de ayuda a Grecia, de 2.200 millones de euros.

2012.- El juez Velasco decreta prisión para Gerardo Díaz Ferrán, propietario de Marsans, y para el empresario Ángel de Cabo, para quienes fija fianzas millonarias.

2013.- Fallece Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica.

.- El expresidente balear Jaume Matas es declarado culpable de cohecho.

2014.- Muere la reina Fabiola de Bélgica.

2017.- La UE aprueba una lista de paraísos fiscales compuesta por 17 países, Panamá entre ellos.

2018.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anula tasa al carburante en un nuevo paso para calmar la protesta de los «chalecos amarillos».

.- Se reanudan en Ginebra (Suiza), tras seis años estancadas, las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario.

El 5 de diciembre nacieron:

1866.- Vasili Kandinsky, pintor ruso.

1901.- Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense.

1906.- Otto Preminger, cineasta estadounidense de origen austríaco.

1925.- Nace Anastasio Somoza Debayle, dictador nicaragüense.

1927.- Adulyadej Bhumibol, rey de Tailandia.

1939.- Ricardo Bofill, arquitecto español.

1946.- José Carreras, tenor español.

1950.- José Monge «Camarón de la Isla», cantaor español.

El 5 de diciembre murieron:

1791.- Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco.

1926.- Claude Monet, pintor impresionista francés.

1953.- Jorge Negrete, cantante y actor mexicano.

2002.- General Ne Win, dictador birmano, (Myanmar).

2005.- Rosa María Coscolín «Gloria Lasso», cantante española radicada en México.

.- Frederik J. Philips, primer presidente de la multinacional holandesa.

2008.- Alexis II, patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

2009.- Manuel Prado y Colón de Carvajal, diplomático y empresario español.

2012.- Óscar Niemeyer, arquitecto brasileño.

.- Luis Astolfi, ganadero español.

.- Dave Brubeck, pianista estadounidense de jazz.

2013.- Nelson Mandela, político sudafricano y Nobel de la Paz.

2014.- Fabiola, reina de Bélgica (española).

Temas

Cumpleaños de HOY