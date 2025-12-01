Tal día como HOY 2 de diciembre

R. H. Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:39 Comenta Compartir

Hoy cumple años:

Antonio Bueno Flores, economista y escritor, 2 de diciembre de 1945

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1804.- Napoleón Bonaparte es consagrado emperador por el Papa Pío VII, en la catedral de París.

1805.- Tropas francesas derrotan a las aliadas de Austria y Rusia en Austerlitz, una de las más brillantes victorias de Napoleón.

1852.- Un golpe de Estado en Francia permite a Carlos Luis Bonaparte, presidente de la República, convertirse en el emperador Napoleón III.

1903.- El Congreso español aprueba la ley de descanso dominical.

1906.- España y Portugal firman el acta por la que se delimita la frontera entre ambos países.

1927.- León Trotski, organizador del Ejército rojo, es expulsado del Partido Comunista de la URSS.

1931.- Federico García Lorca anuncia la puesta en marcha del teatro «La Barraca».

1942.- El físico italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física 1938, monta la primera pila atómica de uranio.

1954.- El Senado de EEUU destituye al senador Mc Carthy, impulsor de la denominada «caza de brujas», persecución de personas de izquierdas.

1956.- El navío «Granma» llega a Cuba con 82 revolucionarios cubanos dispuestos a derrocar al dictador Fulgencio Batista.

1971.- Se constituye la Federación de Emiratos Árabes, formada por seis emiratos del Golfo Pérsico.

1979.- La embajada de EE.UU. en Libia es asaltada e incendiada por manifestantes.

1982.- El doctor De Bries realiza la primera implantación mundial de un corazón artificial permanente en el estado de Utah (EE.UU).

1997.- Se aprueba en Bruselas la nueva estructura militar de la OTAN por los 16 miembros de la Organización.

1999.- Isabel II de Inglaterra ratifica la transferencia de poderes al nuevo gobierno norirlandés, lo que da inicio a la autonomía para la provincia.

2008.- El Tribunal Constitucional de Tailandia disuelve los tres partidos de la coalición gubernamental por fraude electoral e incapacita a sus dirigentes durante cinco años para ejercer funciones públicas.

2013.- El papa Francisco recibe en el Vaticano al primer ministro israelí, Netanyahu.

2015.- Mueren 14 personas y otras 17 resultan heridas en un tiroteo en San Bernardino, California, reivindicado por el Estado Islámico.

.- El Tribunal Constitucional anula la resolución independentista del Parlament de Cataluña.

2016.- El Gobierno español aprueba la subida del 8 % del salario mínimo para 2017, hasta 707,60 euros.

2017.- El papa Francisco finaliza viaje a Birmania y Bangladesh, donde finalmente se reunió y pronunció el nombre «rohinyá» de la minoría étnica perseguida.

El 2 de diciembre nacieron:

1825.- Pedro II, último emperador de Brasil.

1905.- Osvaldo Pugliese, músico argentino.

1923.- María Callas, soprano estadounidense de origen griego.

1921.- Lola Gaos, actriz española.

1924.- Alexander Haig, militar y político estadounidense.

1940.- Ramón Pelegero «Raimon», cantautor español.

1944.- Ibrahim Rugova, político de Kosovo

1966.- Joan Puigcercos i Boixassa, político español de ERC.

1973.- Mónica Seles, tenista serbia de nacionalidad estadounidense.

1975.- Xavier Domènech Sampere, político español de En Comú Podem.

1978.- Fonsi Nieto, piloto español de motos de 250 cc.

1981.- Britney Spears, cantante estadounidense.

El 2 de diciembre murieron:

1547.- Hernán Cortés, conquistador español.

1923.- Tomás Bretón, compositor español.

1932.- Amadeo Vives, compositor español.

1944.- Filippo Tommaso Marinetti, escritor italiano.

1987.- Luis Federico Leloir, químico argentino, Nobel 1970.

1993.- Pablo Escobar, narcotraficante colombiano.

1995.- Luis Roland Valenzuela, político hondureño.

2005.- Margarita Retuerto Buades, abogada española.

2008.- Odetta, cantante afroamericana.

2009.- Luis María Bandrés Unanue, dirigente histórico del PNV.

.- Alberto Martínez, futbolista uruguayo.

Temas

Cumpleaños de HOY