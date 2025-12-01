HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Bueno Flores. Armando Méndez

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY 2 de diciembre

R. H.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:39

Comenta

Hoy cumple años:

Antonio Bueno Flores, economista y escritor, 2 de diciembre de 1945

Fue noticia

Hace 25 años:

Hace 50 años:

Hace 75 años:

Las efemérides del día:

1804.- Napoleón Bonaparte es consagrado emperador por el Papa Pío VII, en la catedral de París.

1805.- Tropas francesas derrotan a las aliadas de Austria y Rusia en Austerlitz, una de las más brillantes victorias de Napoleón.

1852.- Un golpe de Estado en Francia permite a Carlos Luis Bonaparte, presidente de la República, convertirse en el emperador Napoleón III.

1903.- El Congreso español aprueba la ley de descanso dominical.

1906.- España y Portugal firman el acta por la que se delimita la frontera entre ambos países.

1927.- León Trotski, organizador del Ejército rojo, es expulsado del Partido Comunista de la URSS.

1931.- Federico García Lorca anuncia la puesta en marcha del teatro «La Barraca».

1942.- El físico italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física 1938, monta la primera pila atómica de uranio.

1954.- El Senado de EEUU destituye al senador Mc Carthy, impulsor de la denominada «caza de brujas», persecución de personas de izquierdas.

1956.- El navío «Granma» llega a Cuba con 82 revolucionarios cubanos dispuestos a derrocar al dictador Fulgencio Batista.

1971.- Se constituye la Federación de Emiratos Árabes, formada por seis emiratos del Golfo Pérsico.

1979.- La embajada de EE.UU. en Libia es asaltada e incendiada por manifestantes.

1982.- El doctor De Bries realiza la primera implantación mundial de un corazón artificial permanente en el estado de Utah (EE.UU).

1997.- Se aprueba en Bruselas la nueva estructura militar de la OTAN por los 16 miembros de la Organización.

1999.- Isabel II de Inglaterra ratifica la transferencia de poderes al nuevo gobierno norirlandés, lo que da inicio a la autonomía para la provincia.

2008.- El Tribunal Constitucional de Tailandia disuelve los tres partidos de la coalición gubernamental por fraude electoral e incapacita a sus dirigentes durante cinco años para ejercer funciones públicas.

2013.- El papa Francisco recibe en el Vaticano al primer ministro israelí, Netanyahu.

2015.- Mueren 14 personas y otras 17 resultan heridas en un tiroteo en San Bernardino, California, reivindicado por el Estado Islámico.

.- El Tribunal Constitucional anula la resolución independentista del Parlament de Cataluña.

2016.- El Gobierno español aprueba la subida del 8 % del salario mínimo para 2017, hasta 707,60 euros.

2017.- El papa Francisco finaliza viaje a Birmania y Bangladesh, donde finalmente se reunió y pronunció el nombre «rohinyá» de la minoría étnica perseguida.

El 2 de diciembre nacieron:

1825.- Pedro II, último emperador de Brasil.

1905.- Osvaldo Pugliese, músico argentino.

1923.- María Callas, soprano estadounidense de origen griego.

1921.- Lola Gaos, actriz española.

1924.- Alexander Haig, militar y político estadounidense.

1940.- Ramón Pelegero «Raimon», cantautor español.

1944.- Ibrahim Rugova, político de Kosovo

1966.- Joan Puigcercos i Boixassa, político español de ERC.

1973.- Mónica Seles, tenista serbia de nacionalidad estadounidense.

1975.- Xavier Domènech Sampere, político español de En Comú Podem.

1978.- Fonsi Nieto, piloto español de motos de 250 cc.

1981.- Britney Spears, cantante estadounidense.

El 2 de diciembre murieron:

1547.- Hernán Cortés, conquistador español.

1923.- Tomás Bretón, compositor español.

1932.- Amadeo Vives, compositor español.

1944.- Filippo Tommaso Marinetti, escritor italiano.

1987.- Luis Federico Leloir, químico argentino, Nobel 1970.

1993.- Pablo Escobar, narcotraficante colombiano.

1995.- Luis Roland Valenzuela, político hondureño.

2005.- Margarita Retuerto Buades, abogada española.

2008.- Odetta, cantante afroamericana.

2009.- Luis María Bandrés Unanue, dirigente histórico del PNV.

.- Alberto Martínez, futbolista uruguayo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  5. 5 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  6. 6 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  9. 9 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  10. 10

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tal día como HOY 2 de diciembre

Tal día como HOY 2 de diciembre