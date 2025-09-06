La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar Pequeños descuidos a la hora de echar gasolina pueden derivar en multas que muchos conductores desconocen

Judit Molina Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:42

Echar gasolina es cada vez más caro, y no cumplir con las normas básicas puede aumentar aún más la factura. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los conductores que no sigan las normas oportunas al llenar el depósito pueden enfrentarse a multas de hasta 100 euros.

La norma establece que los empleados de las gasolineras no deben suministrar combustible en estos casos:

Si el motor está encendido

Si hay sistemas eléctricos activos, como la radio, luces o dispositivos emisores de radiación electromagnética, incluidos los teléfonos móviles.

Según el artículo 115, punto 3, del Reglamento General de Circulación, es obligatorio apagar el motor del vehículo al repostar.

Estas medidas no son arbitrarias, buscan prevenir un incendio o explosión provocadas por el contacto de una chispa o radiación electromagnética con los vapores del combustible.