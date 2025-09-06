HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
HOY

La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar

Pequeños descuidos a la hora de echar gasolina pueden derivar en multas que muchos conductores desconocen

Judit Molina

Judit Molina

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:42

Echar gasolina es cada vez más caro, y no cumplir con las normas básicas puede aumentar aún más la factura. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los conductores que no sigan las normas oportunas al llenar el depósito pueden enfrentarse a multas de hasta 100 euros.

La norma establece que los empleados de las gasolineras no deben suministrar combustible en estos casos:

  • Si el motor está encendido

  • Si hay sistemas eléctricos activos, como la radio, luces o dispositivos emisores de radiación electromagnética, incluidos los teléfonos móviles.

Según el artículo 115, punto 3, del Reglamento General de Circulación, es obligatorio apagar el motor del vehículo al repostar.

Estas medidas no son arbitrarias, buscan prevenir un incendio o explosión provocadas por el contacto de una chispa o radiación electromagnética con los vapores del combustible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  3. 3 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  4. 4 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  5. 5

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  6. 6

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  7. 7

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  8. 8

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  9. 9 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  10. 10 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar

La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar