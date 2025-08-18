HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). HOY
Cambios en las etiquetas de la DGT: consulta si tu coche se verá afectado

Los nuevos distintivos podrán obtenerse en oficinas de Correos y otros puntos autorizados

Judit Molina

Judit Molina

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:32

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara importantes cambios en las etiquetas ambientales de los vehículos que entrarán en vigor en 2026. Esta actualización busca adaptarse a la normativa europea sobre emisiones y mejorar la clasificación de los coches según su impacto medioambiental.

Cambios en las etiquetas de la DGT para 2026

Aunque se mantienen las categorías actuales, 0 Emisiones, ECO, B y C, los requisitos para cada distintivo serán más estrictos:

  • Etiqueta 0 Emisiones: se reservará para vehículos 100% eléctricos, híbridos con hasta 90 km de autonomía eléctrica y coches de hidrógeno.

  • Etiqueta ECO: incluirá híbridos enchufables con menor autonomía, híbridos convencionales y vehículos de gas que cumplan la normativa Euro 6d o superior.

  • Etiqueta C: quedará limitada a turismos y furgonetas ligeras de gasolina Euro 6d y diésel Euro 6d-TEMP o Euro 6d.

  • Etiqueta B: se asignará a coches que cumplan, como mínimo, Euro 4 en gasolina y Euro 6 en diésel, siempre que no puedan acceder a categorías superiores.

Cuándo entrarán en vigor las nuevas etiquetas

La DGT publicará la clasificación definitiva en el primer trimestre de 2026. Antes de su entrada en vigor, habrá un período de adaptación en el que fabricantes y propietarios podrán comprobar si su vehículo requiere cambiar de etiqueta. La consulta se realizará a través del Registro de Vehículos de la DGT introduciendo la matrícula en el buscador habilitado.

