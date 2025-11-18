HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lugar precintado por los Mossos d'Esquadra Efe

Detenido en l'Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón

La mujer, de avanzada edad, ha fallecido en el centro sanitario al que fue trasladada

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

Una mujer ha perdido este martes la vida tras caer desde el balcón de su casa, en L'Hospitalet de Llobregat. Los Mossos investigan las circunstancias del fallecimiento y no se descarta que se trate de un homicidio. La Policía catalana interroga al hijo de la víctima, de unos 40 años, y trata de esclarecer si tiene responsabilidad con el suceso o si estamos ante un accidente o un suicidio.

La mujer, de 70 años, ha perdido la vida en el hospital de Bellvitge, como consecuencia de las graves heridas que le ha provocado la caída. El suceso ha ocurrido en torno a la una de la madrugada de este martes. El hijo ha sido detenido en un primer momento por la Guardia Urbana de L'Hospitalet. El caso está en manos de los Mossos, de su división de investigación criminal, que no ha confirmado aún que se trate de un homicidio.

Los agentes recibieron el aviso por parte de unos vecinos. Se personaron en el lugar de los hechos sobre las doce de la noche, momento en el que procedieron a la detención del varón. También acudieron a la vivienda los servicios sanitarios, que atendieron a la mujer, que todavía estaba viva. Los médicos acabaron confirmando su muerte prácticamente a su llegada al hospital de Bellvitge.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  8. 8

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  9. 9 El pueblo de Extremadura que transporta a la tierra de los Hobbits
  10. 10

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Detenido en l'Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón

Detenido en l&#039;Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón