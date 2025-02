Destrozan los genitales de una falla que representa una mujer desnuda La artista fallera, Anna Ruiz, atribuye el acto vandálico a una minoría que no respeta el cuerpo femenino

La comisión de Lepanto- Guillem de Castro se ha despertado en la mañana del 17 de marzo con su falla grande hecha añicos. La pasada noche en un acto vandálico destrozaron los genitales del ninot, que representaba a una mujer desnuda y sentada con las piernas abiertas llamada 'Vita Activa'. La artista fallera, Anna Ruiz, está desolada. «Este acto lo que demuestra es que el desnudo femenino sigue siendo un tema tabú». En su opinión «es un acto de violencia de género totalmente». Al parecer, el vigilante de seguridad de la falla vio a un grupo de personas huir de la zona que podrían ser los presuntos autores de los daños,

Ruiz considera que el destrozo no ha sido de manera accidental. «Podrían haber roto una parte del pie pero han tenido que meterse entre las piernas de la figura», con lo que cataloga el acto de intencionado. Aún así, considera que los autores reflejan a una minoría que no respeta el cuerpo femenino.

«Para mí era importante que estuviera desnuda porque implica la conexión con uno mismo, no tiene otra lectura», asegura la artista fallera, que todavía no da crédito a la situación. Como expresó en el texto que escribió en el cartel de la falla, la idea le vino tras ser madre. Además, para la falla Castielfabib, la artista también realizó la figura del cuerpo desnudo de un hombre, una pieza titulada «Jo visc», que asegura que no escandalizó tanto a la opinión popular.

«Vi que la gente había acogido muy bien el ninot de la falla Lepanto. Muchos captaron el mensaje aunque algunos todavía se reían y hacían bromas», destaca Anna Ruiz. Aún así, no esperaba un ataque tan brutal contra su figura. La falla Lepanto- Guillem de Castro ya está tratando de reparar el ninot para disimular los desperfectos.

Lo ocurrido ha causado indignación en redes sociales y ha sido condenado, entre otros, por el alcalde de Valencia Joan Ribó.

🚫 L'altre dia, @fallajoaquimba; hui, @FallaLepanto. Condemna total als vàndals. La seua intolerància sols els representa a ells i les seues mancances.



📢Les falles són art, sàtira, denúncia social. I posen un espill per mirar-nos i reflexionar.

🫂El meu suport a les comissions. pic.twitter.com/QR4BbiQngR Joan Ribó (@joanribo) March 17, 2022

Las Fallas son sátira, crítica social bajo la forma de un colorido monumento que se quema simbólicamente el 19 de marzo en la Cremà. Cada uno tiene un lema propio que da significado a la escena que representa y sobre el que se configuran todos los ninots y detalles de la plantà. El ganador de este año ha sido el '2030' de Pere Baenas, que refleja los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de sus escenas naturales para Convento Jerusalén, aunque hay otras dos fallas que también están dando mucho que hablar.

Se trata de las fallas de Lepanto-Guillem de Castro y Castielfabib, ambas firmadas por la artista plástica Anna Ruiz Sospedra. Los monumentos llaman especialmente la atención por lo atrevido de su propuesta: dos cuerpos desnudos de un hombre (pieza titulada 'Jo visc', para Castielfabib) y una mujer ('Vita Activa', para Lepanto-Guillem de Castro). Esta última le ha valido un cuarto premio Caliu este año.

La propia artista ha compartido vía Instagram unas fotografías en las que se aprecian sus obras, que acompaña con un texto explicativo de su significado en cada caso.

«Vita Activa, nace de la necesidad de preguntarme cómo estaba, qué era lo que me había transformado, dónde ya no era más yo, o al menos la que hasta ahora conocía», detalla la artista sobre el monumento de la mujer.

