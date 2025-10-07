HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los servicios de emergencias, en el lugar de los hechos. Reuters

Al menos tres heridos y cuatro desaparecidos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid

Once dotaciones de bomberos se encuentran trabajando en la calle Hileras tras haberse caído

C. P. S.

Martes, 7 de octubre 2025, 13:31

Al menos tres personas heridas y cuatro personas permanecen desaparecidas tras el derrumbe del forjado de un edificio que se encontraba en obras en la calle Hileras, en el centro de la capital, según ha confirmado Emergencia Madrid. En el lugar de los hechos, muy cerca a la plaza de Ópera, se encuentran trabajando once dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y ambulancias de Samur-Protección Civil. Uno de los obreros heridos ha sido trasladado a un hospital de la capital con una fractura en pierna, mientras otros dos se encuentran leves.

Fuentes del operativo consultadas por este periódico creen que al menos dos personas se encuentran entre los escombros. «Los obreros echan en falta a algunos compañeros. Se trabaja en estos momentos en comprobar si estaban dentro o fuera del edificio», aseguran.

Los servicios de emergencias se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y han cortado las calles cercanas al suceso, ocurrido en un edificio que llevaba varios años abandonado en el número 6 de la calle Hileras, entre la calle Arenal y la calle Mayor.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

