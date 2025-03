Los delitos de odio se triplican en España

El año pasado se produjo un incremento del 300% en las denuncias de odio recibidas por la Fiscalía. Las principales causas son por racismo (138 ... asuntos), xenofobia (130) y orientación sexual e identidad de género (90), cometidos en internet o redes sociales (191, un 37% del total).

De todos, la Memoria fiscal destaca el que se comete «contra un sector extremadamente vulnerable de la ciudadanía como son los menores extranjeros sin referentes familiares». Mantiene que son «especialmente reprobables» las afirmaciones que se basan en la «difusión maliciosa de noticias falsas o 'fake news', con el fin de denigrarlos y asociarles de forma generalizada con actos incívicos o violentos, desacreditándolos con ello y contribuyendo de esta forma a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos contra este colectivo de personas, especialmente vulnerables, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y hostilidad social frente a ellos».

El balance judicial en este tipo de delitos no es alentador, indica la Memoria. El año pasado fueron archivadas 171 diligencias de investigación, «por no lograrse identificar el autor o no estar acreditadas las circunstancias del delito denunciado», y hubo 129 sentencias condenatorias y 28 absolutorias. En total, 157 «dictadas tanto en fase de enjuiciamiento como en fase de apelación».

Recuperar la serenidad

La Fiscalía advierte que en la sociedad española actual hay «excesiva crispación y polarización», con «discursos políticos con graves descalificaciones al adversario, generando una tensión que se traslada inevitablemente a la sociedad y que constituye el caldo cultivo adecuado para la comisión de comportamientos intolerantes y en ocasiones violentos en nuestras calles».

De esta manera, la Fiscalía pide «recuperar la adecuada serenidad que ha caracterizado siempre el debate político en la democracia española sin que ello comporte renunciar a la legitima discrepancia política en el ejercicio de los principios y derechos constitucionales como el pluralismo político, la libertad ideológica o la de expresión».