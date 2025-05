¿Hay que declarar el Bono de Alquiler joven? Todo lo que debes saber

Irene Toribio Jueves, 15 de mayo 2025, 15:13 Comenta Compartir

Si has recibido el Bono Joven de Alquiler, es importante que sepas que esta ayuda económica se considera una ganancia patrimonial y, por tanto, debe declararse obligatoriamente ante Hacienda. Incluso aunque, por tu nivel de ingresos, no estuvieras obligado a presentar la Declaración de la Renta, el simple hecho de haber recibido esta ayuda ya te obliga a hacerlo. No incluirla puede acarrear sanciones, por lo que es fundamental conocer cómo y dónde declarar correctamente el Bono Joven en tu declaración anual. Ahora, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una guia que ayuda, paso a paso, a declarar esta ayuda.

Qué es el Bono Alquiler Joven y qué se necesita

El Bono Alquiler Joven es una ayuda que ofrece el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes.

Podrán beneficiarse de esta ayuda las personas que tengan entre 18 y 35 años, acrediten rentas de trabajo y cuyos ingresos anuales, con carácter general, sean inferiores a tres veces el IPREM. Es importante tener en cuenta que las condiciones concretas pueden variar según lo establecido en la convocatoria correspondiente de cada Comunidad Autónoma o en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Respecto a la renta mensual de la vivienda, la ayuda puede aplicarse a alquileres de hasta 600 euros mensuales en el caso de viviendas completas, y hasta 300 euros si se trata del alquiler de una habitación. Excepcionalmente, estos límites podrán ampliarse hasta 900 euros mensuales para viviendas completas, o hasta 450 euros mensuales para habitaciones, siempre que exista un acuerdo previo de la Comisión de Seguimiento.

Además, esta ayuda es compatible con el Plan Estatal, permitiendo recibir hasta el 40 % de la diferencia entre el alquiler de la vivienda y la ayuda del Bono Alquiler Joven, con el límite conjunto del 75 % de la renta del alquiler.

¿Tengo que incluir la ayuda en la declaración de la renta?

Para conseguir el bono joven, la renta del beneficiario debe ser inferior a tres veces el Iprem (24.318 al año). Debido a este límite, muchos de los beneficiarios no estarían obligados a presentar la declaración de la renta, ya que las rentas de menos de 22.000 euros con un solo pagador no están obligadas a presentar la declaración.

Sin embargo, si las ayudas o subvenciones superan los 1.000 euros al año, los beneficiarios sí estarían obligados a hacer la declaración. Por tanto, aunque no estés obligado por salario a presentar la declaración, si eres beneficiario de esta ayuda, tienes que presentarla. Y es que la obligación de tributar por este bono viene derivada del artículo 96 de la Ley del impuesto de la renta de las personas físicas. Así, es obligatorio declararlo porque:

- Se considera una ganancia patrimonial. Esto significa que se añade a tu base imponible, afectando a la cantidad total de impuestos que tengas que pagar.

- La ayuda supera los 1.000 euros anuales, por lo que tendrás que incorporarla en tu declaración.

Cómo se declara

El bono alquiler joven se declara en el ejercicio fiscal en el que se cobra, tal y como lo establece el artículo 14.2 c) de la LIRPF «Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se imputarán al período impositivo en que tenga lugar su cobro».

Para hacerlo, tienes que indicarlo en la casilla 0303, dentro del apartado de «Ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales», tal como indica la Agencia Tributaria en su manual de ayuda.

Normalmente, este importe ya aparece en tus datos fiscales y se traslada automáticamente al formulario de la declaración. Solo debes comprobar que esté correctamente reflejado en la casilla de ayudas públicas al alquiler.

Según tus ingresos y otras circunstancias, puede que la declaración te salga a devolver o a pagar, ya que todo depende de tu situación económica y la suma de tus ingresos anuales.

Qué pasa si no lo declaro

Si no declaramos el Bono Joven Alquiler, podríamos enfrentarnos a sanciones por parte de la Agencia Tributaria. Al tratarse de una ayuda pública, Hacienda tiene acceso a esta información, por lo que es probable que detecte la infracción, y esto podría suponer que te exijan el pago de la diferencia o, incluso, la pérdida de otras ayudas o deducciones.