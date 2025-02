Cómo hacer la declaración de la renta Si no sabes hacer tu declaración, puedes optar por estas alternativas

Irene Toribio Domingo, 9 de abril 2023, 10:15

La campaña de la renta del ejercicio de 2022 arranca este martes, 11 de abril, para todos los contribuyentes. Ya te explicamos cómo puedes acceder al simulador, que te dirá cómo te saldrá la declaración este año, si a pagar o a devolver. Desde el pasado 15 de marzo todos los ciudadanos pueden acceder a sus datos fiscales en la web de la Agencia Tributaria. Sin embargo, no será hasta el 11 de abril cuando se pueda solicitar y confirmar el borrador a través de los distintos canales. Pero cuando se acerca la campaña empiezan, para muchos, las dudas. Hay quienes están cargados de ellas y quienes aún no saben cómo hacer la declaración de la renta. ¿Qué pasa si no se hacer la declaración? ¿Puedo hacer la declaración telefóno? ¿Me pueden hacer la declaración en la oficina de Hacienda? Aquí te dejamos una guía para hacerlo. Pero si sigues con dudas, tranquilo, la agencia puede hacerlo por ti. Te explicamos cómo.

Puedes pedir cita para que la Agencia Tributaria te confeccione tu declaración de Renta 2022. Si deseas que te la hagan por telefóno, este servicio estará disponible desde el 3 de mayo. Si prefieres hacerlo en sus oficinas, será desde el 25 de mayo.

Para llamarte por teléfono y realizarte tu declaración (Plan Le Llamamos) necesitas concertar cita del 3 de mayo al 29 de junio, por medio de dos vías:

Internet con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o referencia. Por la aplicación móvil 'Agencia Tributaria' o a través de los teléfonos 91 535 73 26 o 901 12 12 24.

El teléfono de cita previa con atención personal 91 553 00 71 o 901 22 33 44. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas.

Para atenderte en oficina y realizarte tu declaración necesitas concertar cita del 25 de mayo al 29 de junio, por las mismas vías, excepto el teléfono automático.

La Agencia Tributaria también ha habilitado un servicio telefónico de información tributaria básica para resolver tus dudas:

Teléfono: 91 554 87 70 (accesible también a través del 901 33 55 33).

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 19 horas (hasta las 15 horas en agosto).

Además, cuentan con un asistente virtual y una sección de Renta Web donde pueden ayudarte.