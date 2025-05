Consulta en el simulador de Hacienda si la declaración te sale a pagar

Irene Toribio Martes, 21 de marzo 2023, 15:48 Comenta Compartir

Faltan unos días para poder empezar a presentar la declaración de la Renta 2023 y Hacienda ha lanzado un simulador para que los contribuyentes puedan saber, de antemano, si les saldrá a pagar o recibirán dinero de la entidad. Se trata de 'Renta WEB Open', una versión de Renta WEB que funciona como un simulador; permite simular su declaración de IRPF pero no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales.

Al simulador puedes acceder varias veces, tanto para comenzar una «nueva declaración» o «cargar» los datos de una declaración previamente guardada y creada con la misma aplicación. Seleccionas el idioma, introduces los datos identificativos completos, tanto personales como económicos, y podrás simular el resultado. Es importante destacar que no se efectuará ninguna validación contra el censo de la Agencia Tributaria. Desde la propia página te explican, paso a paso, cómo hacerlo.

Primero, accede al servicio y rellena tus datos. Después, una vez aceptada la pantalla de datos identificativos, se accede directamente al resumen de resultados. «Para comenzar con la simulación de tu declaración, puedes acceder a las distintas secciones de la declaración desde 'apartados declaración' o pulsar en los enlaces numéricos junto a cada concepto», señalan. «Recuerda que los datos se introducen desde las modalidades individuales y la declaración conjunta se recalcula automáticamente con los datos introducidos en las declaraciones de cada declarante».

La página permite la generación de un PDF con la «Vista previa» de la declaración aunque este documento no es válido para su presentación.

Cuándo se presenta la declaración

La fecha se ha establecido entre el 11 de abril hasta el 30 de junio de 2023 para la presentación por Internet. Desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio será la Agencia Tributaria la que podrá confeccionar su declaración de Renta 2022 por teléfono (solicitud de cita desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio). Del 1 a 30 de junio se podrá hacer presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 25 de mayo hasta el 29 de junio).Para ser atendido por la Agencia Tributaria tanto por teléfono como presencialmente hay que concertar previamente cita, por Internet o llamando por teléfono.