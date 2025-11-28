HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 27 de noviembre, en Extremadura?
La casa donde residía el matrimonio con sus tres hijos, en plena naturaleza. Afp

La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia

Los pequeños no acudían al colegio y recibían educación en la casa, que no contaba con agua corriente ni gas y se iluminaba gracias a una placa fotovoltaica

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

La decisión de una pareja angloaustraliana de vivir retirados con sus tres hijos menores de edad en una casa situada en una zona boscosa de ... la provincia de Chieti, en el centro de Italia, educando a los pequeños en la propia vivienda en lugar de llevarlos a un colegio, ha provocado un intenso debate en el país después de que el Tribunal de Menores ordenara la semana pasada que los niños fueran transferidos a un centro de acogida, donde viven ahora junto a la madre. Aunque la pequeña casa no cuenta con agua corriente ni está conectada a la red de gas ni tampoco a la de electricidad, la familia había logrado la autosuficiencia energética gracias a una placa fotovoltaica, mientras que calentaban la vivienda con una estufa de leña, que también servía para atemperar el agua que sacaban de un pozo.

