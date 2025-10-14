HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Una decena de mossos heridos tras perseguir a un conductor drogado en Girona

Dio positivo en tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también en cocaína

EP

Martes, 14 de octubre 2025, 10:16

Comenta

Una decena de agentes de los Mossos d'Esquadra han resultado heridos leves tras perseguir a un conductor drogado de 29 años que se saltó dos controles policiales en Lloret de Mar y Salt (Girona) este lunes sobre las 3.30 horas, han confirmado fuentes policiales.

Según ha avanzado 'El Caso', el vehículo se saltó un primer control en la C-63 en Lloret de Mar (Girona) y los agentes empezaron un seguimiento del vehículo, hecho por el que montaron un segundo control policial en Salt (Girona), que el conductor también esquivó hasta que los agentes pudieron detenerle poco después.

A raíz del suceso, 10 agentes resultaron heridos leves y 5 vehículos policiales quedaron dañados.

El conductor dio positivo en tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también en cocaína.

Se le acusa de un delito de conducción temeraria, atentado contra la autoridad y desobediencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  6. 6

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8 Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años
  9. 9 Rondão Almeida, reelegido alcalde de Elvas a los 81 años y tras 24 en el cargo
  10. 10 El césped del Príncipe Felipe suspende

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una decena de mossos heridos tras perseguir a un conductor drogado en Girona

Una decena de mossos heridos tras perseguir a un conductor drogado en Girona