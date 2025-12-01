Cybermonday: qué es, por qué se celebra y qué tiendas tienen descuento este lunes El Cyber Monday trae nuevos descuentos a las tiendas online

Si no pudiste aprovechar los descuentos del Black Friday, tranquilo, los descuentos siguen este lunes en numerosas tiendas gracias al Cyber Monday, un día de descuentos exclusivos en la versión online de las tiendas que se lleva a cabo siempre el primer lunes después del Black Friday.

Su origen no es muy claro, pero se estima que comenzó en 2005 en Estados Unidos, como un método para incentivar la compra de productos online, al emplear descuentos solo en este formato.

En España hay muchas tiendas que se han sumado a esta moda del Cyber Monday, con descuentos muy variados o dependiendo del producto, aunque también hay otras que engloban este día junto con el Black Friday, haciendo una semana o más de descuentos.

Qué tiendas ofrecen descuentos por el CiberMonday

El Cyber Monday se puede aprovechar para hacer compras online, sobre todo en tiendas de tecnología o grandes plataformas de venta como Amazon. En España, a estos descuentos se suman desde tiendas como MediaMarkt o El Corte Inglés. Algunas disponen de apartados específicos dentro de sus páginas web en los que se encuentran los productos a los que se les aplica este descuento de Cyber Monday, que solo durará este día 1 de diciembre.