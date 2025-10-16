HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 16 de octubre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Cuatro acertantes del sorteo de La Primitiva ganan más de 275.000 euros este jueves

La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.889.802 euros

R. H.

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:26

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 16 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 02, 04, 07, 13, 19 y 34. El número complementario es el 17, el reintegro el 6 y el Joker, 0 269 670.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.889.802 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva un único acertante podría ganar 18.200.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen cuatro boletos acertantes, ninguno en Extremadura, premiados con 275.386,09 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen también cuatro boletos acertantes, Ninguno en Extremadura, premiados con 44.657,20 euros cada uno.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 224 boletos acertantes premiados cada uno con 1.461,99 euros.

