Cuánto cuesta comer en el restaurante del chef extremeño más 'estrellado'

Irene Toribio Miércoles, 22 de noviembre 2023, 17:31 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

Muchos creen que es valenciano, pero Quique Dacosta nació en Jarandilla de la Vera pese a mudarse muy joven a Denia. Este reputado chef de origen extremeño y valenciano de adopción ha entrado en la lista de los cien mejores cocineros del mundo junto a otros trece cocineros españoles. Así le fue reconocido en 'The Best Chef Awards', una ceremonia celebrada este lunes 20 de noviembre en la que Dabiz Muñoz consiguió el primer puesto.

Pero este galardón de Dacosta no es el único que ha logrado. Su restaurante de tres estrellas Michelín en la localidad alicantina fue catalogado como el 20 mejor del mundo en la prestigiosa lista 'The World's 50 Best Restaurants'. Además, Dacosta regenta otros dos restaurantes con estrellas Michelin: Deessa, que está en Madrid y tiene dos estrellas; y El Poblet, que está en Valencia y ha sido galardonado con otras dos.

Pero, ¿cuánto cuesta comer en su restaurante de tres estrellas?

«Creado para esta temporada a partir de nuestros productos más icónicos y otros desconocidos, aportándoles todo nuestro conocimiento, innovación, visión culinaria y pasión por la creatividad», señalan desde su página web. El menú degustación se llama 'Por amor al arte' y cuesta 295€ por persona. Además, puedes añadir la armonía de vinos por 150€ o una armonía premium por 200.

«La frase «Por amor al arte» tiene múltiples lecturas y momentos…», explica Dacosta. «Unir amor y arte en una frase, quiere aquí argumentarse como un grito silencioso de auxilio: porque vamos más allá del amor, más allá del arte, más allá de la comprensión de lo que hacemos. Aunque pedimos de alguna manera complicidad, por supuesto respeto, confianza y creencia en algo que va más allá de la acción física (en mi caso, cocinar). Lo que hago lo hago por Amor al Arte… Mi obra va más allá de transformar los alimentos, más allá de alimentar; de la estética, de la armonía, más allá de la técnica, del sabor, del producto; más allá de mí mismo. Va hacia allá, va hacia ti, va hacia la expresión, a querer comunicarme contigo desde mi disciplina. La Cocina es mi lenguaje natural, mi oficio, mi pasión y mi única manera de estar en esta vida», añade.

«A nuestra cocina se le ha asignado un claim: Cocinar Belleza. Se ha contextualizado con un análisis documental, contando con personas de distintas disciplinas y disferentes opiniones y argumentos. En el documental Cocinar Belleza ellos hablan de su sensibilidad, sus reflexiones y visión. Una conversación deliciosa que nos acercó para a tener mayores herramientas para el argumentario de nuestra obra. No hay una respuesta, hay muchas y ninguna dogmática, pero sí hay miles preguntas y muchas reflexiones desencadenadas que nos hacen mejorar como profesionales y personas. Todo al fuego de una cocina transformadora», explica. «En esta temporada y en este Magazine hemos reunido a algunas personas del mundo de las Bellas Artes para que, desde su visión, sentimiento, vibración y conocimiento, compartan lo que para ellos, desde su disciplina, es la expresión que da título a esta temporada en Quique Dacosta Restaurante: «Por Amor al Arte». Un lujo a todas luces. Mientras tanto yo estoy cocinando Por Amor al Arte», zanja.