Cuidado si recibes este mensaje de Correos: es una estafa

Cada vez son más frecuentes las campañas de 'phishing', 'vishing' y 'smishing'. No, no os estamos intentando volver locos con términos anglosajones, es que las estafas están copando vías tan diferentes que hay que familiarizarse con las nuevas terminologías. Por teléfono, correo electrónico, SMS... hay que tener mil ojos y no abrir ningún enlace ni facilitar ningún dato personal si no estamos completamente seguros de con quien estamos hablando. Es precisamente lo que está ocurriendo ahora con una nueva estafa en la que suplantan a Correos.

La Guardia Civil ha alertado de la nueva estafa que se está haciendo viral tras llegar a cientos de hogares: «¡¡AVISO‼️ Detectada campaña de smishing suplantando a Correos por medio de SMS que incitan a la víctima a indicar el número de su calle para recibir un supuesto paquete. no piques, a través del enlace pretenden robar tus datos bancarios y personales».

El SMS dicta así: «La entrega de su paquete ha sido suspendida debido a que falta un numero de calle en paquete. por favor actualice [URL fraudulenta]». Si has recibido este mensaje, por tanto, no accedas al enlace que adjuntan para que, supuestamente, rellenes tus datos. Y si ya lo has hecho, ponte en contacto de forma inmediata con la Guardia Civil para denunciar lo sucedido. Se recomienda acudir a las autoridades aportando todas las pruebas de las que se disponga (capturas de pantalla, correos, etc.), para presentar una denuncia por estafa.

El Instituto Nacional de Seguridad aconseja:

- Informa a tu entidad bancaria del incidente para tomar las medidas necesarias, y así evitar riesgos como, por ejemplo, desactivar la tarjeta facilitada.

- Vigila los movimientos de tus cuentas en los próximos meses y contacta con tu banco para cancelar cualquier cargo no autorizado.

- Recopila evidencias del fraude, realizando capturas del mensaje y web visitada. Acude a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para interponer una denuncia adjuntando las pruebas obtenidas. En caso de que se hayan efectuado cargos no autorizados en tu tarjeta, deberán presentar la denuncia ante tu entidad bancaria.

- Realiza egosurfing para buscar los datos que hayas proporcionado a través del formulario en la Red y asegurarte de que no hayan sido expuestos. Puedes utilizar herramientas como Google Dorks para ello.

- Si necesitas contactar con Correos para detectar si se trata de un fraude o ataque, realízalo a través de su apartado de atención al cliente, donde también podrás valerte de sus herramientas para comprobar si se trata de una estafa y encontrarás información para mantenerte protegido.