Consulta los resultados de la Bonoloto y El Gordo: combinaciones ganadoras del 19 de octubre Revisa si tu boleto ha sido premiado: la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva ya tienen sus combinaciones ganadoras del domingo 19 de octubre de 2025

Este domingo la suerte ha vuelto a repartirse. Los sorteos de la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva celebrados este domingo 19 de octubre de 2025 ya tienen sus combinaciones ganadoras. Miles de jugadores han probado suerte una semana más con la esperanza de llevarse alguno de los premios que reparten las Loterías y Apuestas del Estado, y estos han sido los resultados.

Resultados de la Bonoloto y El Gordo del domingo 19 de octubre de 2025

Bonoloto - Domingo, 19 de octubre de 2025

El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo ha dejado los siguientes números ganadores:

01, 03, 04, 08, 10 y 39.

El complementario ha sido el 02, mientras que el reintegro corresponde al número 8.

Siete acertantes de segunda categoría se han llevado, gracias a esta combinación ganadora, 15.861,32 euros.

El Gordo de la Primitiva - Domingo, 19 de octubre de 2025

Por su parte, en el sorteo de El Gordo de la Primitiva, los números extraídos en orden de aparición han sido:

09, 10, 37, 38 y 43.

El número clave correspondiente al sorteo ha sido el 4.

En este caso no ha habido boletos ganadores de primera ni segunda categoría. De tercera, 19 agraciados se llevan 9.651,40 euros.