Consejos para decidir qué estudiar tras la Ebau

Sus pasiones, intereses, las salidas profesionales e incluso «lo más fácil»... Esos son algunos aspectos que tienen en cuenta los más jóvenes antes de decidir qué hacer tras el instituto. Aunque muchos tienen claro a qué van a dedicar su futuro, otros aún andan perdidos y en Extremadura la Ebau ya está en marcha. Estos 6, 7 y 8 de junio y los próximos 4, 5 y 6 de julio, miles de extremeños se examinarán y los resultados de las calificaciones se darán a conocer, a partir de las 12 horas del 16 de junio, en la convocatoria ordinaria, y a partir de las 12 horas del 13 de julio, en la convocatoria extraordinaria. A partir de entonces, es hora de decidir. ¿Cómo elegir carrera universitaria? ¿Qué hacer después de bachillerato? ¿Cómo saber qué estudiar?

La mayoría de los estudiantes siguen su corazón, así nos lo han contado varios alumnos de 2º de bachillerato que están a punto de ver los resultados de su esfuerzo. «Desde que tenía nueve meses he estado yendo a hospitales por un problema de estómago y siempre me llamó la atención ser enfermera», nos cuenta Elena, que coincide con su compañera Alejandra, «me encanta poder ayudar a la gente que lo está pasando mal, ver cómo se curan y haber sido parte de ese proceso». También lo tiene claro Andrea, que estudiará ITA aunque no fue su primera opción; «Siempre quise estudiar algo relacionado con la sanidad pero no me dio la nota y esto también me apasiona. Trabajar con animales de ganadería y alimentos me gusta», confiesa.

Otros, como Laura, tienen varias opciones y aún no se han decidido; «Estudiaré para ser Guardia Civil o haré derecho».

Lo primero y más importante es estar tranquilos. No se acaba el mundo si el resultado no es el esperado y siempre, absolutamente siempre, hay segundas oportunidades. Las cifras de depresión, ansiedad y estrés entre los jóvenes han crecido de forma preocupante así que es importante mantener la calma, y como padres, ayudar a que así suceda. No presionar a nuestros hijos es fundamental para su salud mental. Pero, ¿cómo ayudarles?

Raquel Borrero López, del Departamento de Orientación del colegio Salesianos Ramón Izquierdo de Badajoz, asegura que en los últimos años se ha percibido un aumento en los índices de ansiedad, estrés y baja tolerancia a la frustración. Desde allí apuestan por vigilar la salud mental y el bienestar de los estudiantes, «verdaderamente creemos que es muy importante, el plano académico es importante pero su bienestar es lo que sostiene todo». Lo hacen ofreciéndoles herramientas para saber gestionar los niveles de estrés y ansiedad, «muchas veces no nos damos cuenta pero hay adolescentes que explotan, lo ideal sería detectarlo antes y que aprendan a gestionarlo para no llegar a eso. Que aprendan a relativizar el proceso, adaptarse a las circustancias de la vida que no siempre son las ideales».

A colación de esto, Raquel Borrero aconseja tener, siempre, un 'plan B': Hay que ser flexibles. «Si no sale bien la Ebau o no entramos en la carrera que habíamos elegido, incluso si no van bien los primeros años de carrera, es importante que los estudiantes puedan acomodarse, encontrar otras opciones», destaca, «la toma de decisiones no acaba con la Ebau».

Veamos algunos consejos para elegir carrera o estudios tras la Ebau.

- Sigue tus intereses. «Busca lo que te mueve en la vida», aconseja Raquel, «pensar qué me gusta, para qué soy bueno y en qué puedo ser útil para los demás». Una buena forma de averiguarlo es realizando cuestionarios sobre aptitudes personales. «La profesión que elijan tiene que ser una opción coherente con sus capacidades», aconseja.

- Busca las opciones más rentables. Mayor salida laboral, bases salariales...

Las carreras con mayor salida laboral. Según la combinación entre el número de graduados, la tasa de empleo, el salario y el ajuste del empleo al nivel de estudios, el ranking sería el siguiente: En primer lugar, Medicina. Ocupa el primer lugar del ranking al fusionar todos los aspectos: tasa de empleo, salario, ajuste del empleo al nivel de estudios... Le siguen Ingeniería aeronáutica, Ingeniería de computadores, Ingeniería en tecnologías industriales e Informática.

- Elige una profesión sostenible en el tiempo. «Que no sea elegir algo porque esté de moda o porque se me haya ocurrido en el momento de tomar la decisión. Aunque siempre se puede cambiar de profesión, que sea algo en lo que se vean durante mucho tiempo cuando sean adultos», aconseja la orientadora.

En definitiva, haz un balance entre lo que te apasiona, lo que te motiva, tus aptitudes y las salidas profesionales. Confía y ten, siempre, un plan B.

