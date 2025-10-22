HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Sanz, durante la rueda de prensa en la que ayer dio las expliciones por la caída del sistema.

Antonio Sanz, durante la rueda de prensa en la que ayer dio las expliciones por la caída del sistema. E. P.

El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una «alarma social bestial»

Sanz carga de nuevo contra la asociación Amama por denunciar «sin pruebas» que se estaban manipulando y borrando historiales

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:52

Comenta

El nuevo consejero de Salud de Andalucía ha cargado hoy contra las víctimas del cribado de cáncer de mama, a las que ha acusado de ... crear una «alarma social bestial». Antonio Sanz se ha defendido así de la denuncia que 24 horas antes había hecho la asociación que reúne a las afectadas y a sus familias, Amama. En un escrito, la asociación solicitaba a la Fiscalía que investigara la supuesta desaparición de historiales médicos de los sistemas de información y gestión que usa el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  2. 2 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  3. 3 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  4. 4

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  5. 5

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  6. 6

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites
  7. 7

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  8. 8 Un frente atlántico dejará lluvias cuantiosas a partir del viernes y un descenso térmico
  9. 9 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  10. 10 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una «alarma social bestial»