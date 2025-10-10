HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nóctulo grande saliendo de una caja-refugio para cazar en la noche. Jens Rydell

Se confirma que el murciélago más grande de Europa engulle a pájaros en pleno vuelo

Tras décadas de intentos, una grabación de audio en el parque de Doñana captó al nóctulo grande cazando un ave

C.P.S

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:29

Comenta

El parque Nacional de Doñana fue testigo de un suceso de especial relevancia para los biólogos. Tras décadas de investigación y muchas hipótesis planteadas, se ... confirmó que el murciélago más grande de Europa -Nyctalus lasiopterus- es capaz de cazar y devorar pequeñas especies de aves mientras vuela. Hasta ahora se pensaba que estos animales solo se alimentaban de insectos, pero en investigaciones pasadas se encontraron plumas en las heces de estos nóctulos. El proyecto liderado por la Estación Biológica de Doñana en colaboración con la Universidad de Aarhus de Dinamarca logró un impresionante hallazgo que amplía los conocimientos sobre una especie peculiar, por su tamaño sobrenatural.

