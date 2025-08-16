HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
Una mujer y un niño llenan una botella para beber agua en Logroño EFE

Condenados a vivir en un horno

La imposibilidad de pagar una reforma de la vivienda, la instalación de frío o la propia factura energética hacen del calor extremo en un factor social más de pobreza

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:01

Sara –nombre ficticio– sufrió una recaída durante su tratamiento contra el cáncer de pulmón con la primera gran ola de calor de este verano, registrada ... desde el 1 de julio. A sus 74 años, y debido a su enfermedad, los 36 grados en un piso de alquiler de Zaragoza, sin reformar y sin aire acondicionado, le pasaron factura. «Me duchaba con agua todo lo fría que aguantaba y me ponía frente al ventilador para soportar el calor en casa», recuerda. La primera noche de la ola de calor ingresó en el hospital con una infección, posiblemente provocada por una bajada de defensas, que ya estaban debilitadas por la quimioterapia que recibía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
  3. 3 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  4. 4 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  5. 5 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  6. 6 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  7. 7 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura
  8. 8 El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
  9. 9 Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011
  10. 10

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Condenados a vivir en un horno

Condenados a vivir en un horno