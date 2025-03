Compartir Internet por el móvil puede ser peligroso

Irene Rodríguez Rodríguez Domingo, 30 de abril 2023, 11:42 Comenta Compartir

Tal vez alguna vez, le has hecho el favor a algún amigo o familiar que andaban justos de datos y le has compartido el WiFi de tu móvil. O incluso has compartido la conexión de tu móvil con tu portátil para poder trabajar fuera de casa en un sitio sin Internet. Para sorpresa de muchos, estas prácticas pueden ser mucho más peligrosas de lo que parece para proteger nuestros datos online. Cuando se comparte el WiFi se está creando una red que, de no estar bien protegida, cualquier persona puede acceder a ella y por consecuencia a la información de tu teléfono. Además, muchas personas asumen que nadie accederá a la red que están creando y por comodidad no ponen contraseña o si la ponen, es una muy débil. Es importante no caer en este error porque el precio a pagar es muy grande.

El problema principal de compartir estas conexiones es que te pueden robar la información que transmitas. La conexión abierta permite a cualquiera monitorizar tu actividad online, de esta manera los hackers pueden hacerse con todos los datos que compartas por Internet. Pueden leer conversaciones privadas con amigos, familiares o incluso del trabajo a través de WhatsApp u otras aplicaciones similares. No solo eso, también podrán ver tus datos bancarios cuando realices una compra online o incluso conocer tus contraseñas de correo u otras redes sociales. Tampoco es difícil que una vez accedan a la conexión WiFi del dispositivo puedan conseguir la información que tienen almacenadas como, por ejemplo, archivos, imágenes o vídeos que tengamos guardados en nuestro teléfono.

También hay que tener cuidado para que no se haga un uso ilegal de nuestra red, ya que los ciberdelincuentes podrían realizar actividades ilícitas en nuestro nombre. En menor medida esto podría afectar si al hacer un uso indebido de ciertas páginas web acaban bloqueando tu IP y ya no puedas volver a acceder a ellas.

Los inconvenientes no acaban ahí, al compartir esta conexión con otras personas o dispositivos hará que el consumo de datos sea mayor, y en consecuencia tu tarifa disponible empezará a caer drásticamente. Un caso en donde esto puede pasar sin que te des cuenta es cuando tu conexión WiFi del móvil es utilizada por un ordenador que se pone a hacer las actualizaciones automáticamente cada vez que se conecta a la red.

También debes saber que el rendimiento de la conexión va a disminuir. A más personas conectadas a una red, es decir, a más conexiones activas, menos velocidad en del WiFi, haciendo incluso cortes en la conexión. Ten en cuenta esto si quieres utilizar tu conexión al 100%, puesto que no deberías compartir datos entonces. A esto se le añade el gran consumo de batería que supone, si vas a compartirlos por un tiempo prolongado acuérdate de llevar cargador para que puedas enchufarlo a la corriente.

Lo importante que sacamos de todo esto es que la próxima vez que quieras compartir WiFi desde tu dispositivo móvil, es que debes tener cuidado y poner una buena contraseña que proteja la información que guardas dentro de tu teléfono.