La nueva forma de sacar dinero del cajero sin tu tarjeta

Imagina la siguiente situación: No llevas dinero en efectivo, se te ha olvidado la tarjeta en casa y eres de los que aún no dispones de 'contactless' en tu teléfono móvil. Quizá no tenías pensado comprar nada pero de repente algo surge, tienes algo que pagar y no sabes cómo... empiezan los sudores fríos. Pues te traemos la solución. Los bancos ya se están sumando a esta nueva alternativa: Se trata de pagar por SMS.

Funciona de la siguiente manera: tan solo necesitas tener a mano un teléfono móvil capaz de recibir y enviar mensajes de texto, eso sí, ten en cuenta que los pasos pueden varíar según el banco. En general, tanto si deseas sacar dinero como enviar cierta cantidad a otra persona, lo único que tienes que hacer es seleccionar en el cajero la opción de retirada vía SMS. Entonces, habrá que indicar la cuantía que deseamos retirar y quién lo va a hacer.

Para ello, se indicará el número de teléfono de la persona en cuestión (que podemos ser nosotros mismos). Así, quien vaya a retirar la cantidad señalada previamente recibirá en su teléfono móvil un SMS en el que se especificará el dinero disponible, los cajeros en los que poder retirarlo y también una clave que se deberá introducir para tener acceso al metálico.

Es importante saber que el receptor del dinero no debe ser necesariamente cliente de la entidad bancaria en la que se realice la retirada de dinero en efectivo, tan solo deberá acudir a uno de los cajeros adscritos a este servicio.

Con esta alternativa se acabó el sufrir por no tener dinero en efectivo ni tarjeta para sacarlo o todas esas veces en las que salimos de casa sin cartera y necesitamos pagar algo llevando solo el movil encima.