HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer, miembro de una comunidad indígena brasileña, llega a Belém para estar presente en la COP30. Aline Massuca/ COP30/ DPA

Comienza la Cumbre del Clima: «Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas»

La primera sesión de la COP30 tuvo acercamientos para determinar cuál será el compromiso de cada nación para reducir emisiones y aportar fondos de adaptación a los más vulnerables

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

La Cumbre del Clima comenzó formalmente este lunes, con los primeros acercamientos para determinar cuál es la «ambición climática» que se quiere refrendar en esta ... edición de Belém, y en la que los 194 países participantes fijarán sus límites de emisiones, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). La idea sigue siendo evitar superar los 1,5ºC con respecto a la era preindustrial, un compromiso suscrito en el Acuerdo de París y que no sólo está lejos de cumplirse sino que incluso algunos cálculos alertan que ya se ha alcanzado ese calentamiento global. En la sesión de apertura oficial, este lunes, el presidente anfitrión, Lula Da Silva mantuvo que «en la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  2. 2 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  3. 3 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  4. 4 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  5. 5 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  6. 6

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  7. 7 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  8. 8 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  9. 9

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  10. 10

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Comienza la Cumbre del Clima: «Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas»

Comienza la Cumbre del Clima: «Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas»