Hubo un tiempo en los que mentalistas o, simplemente, visionarios iban a los platós de televisión a adivinar el gordo de la Lotería. Cinco cifras, un papel y una urna. Así se mantenía el misterio hasta el mismo 22 de diciembre cuando los niños y niñas de San Ildefonso cantaban el primer premio del sorteo más esperado. Ahora, ChatGPT, la inteligencia artificial generativa del momento, se ha convertido en futuróloga y ha dado no uno, sino dos números: 03695 o 02695. Pero no corras, ya no quedan décimos disponibles.

En este caso, como suele ocurrir en muchas ocasiones, la tecnología de OpenAI no ha soñado con un número, sino que ha sido 'entrenada' con la serie histórica de todos los sorteos de Navidad que se han celebrado en España. En concreto ha analizado todos los premios gordos desde 1812, o lo que es lo mismo ha revisado un total de 210 números que han salido en todos estos años y este año los agraciados con los ilicitanos.

Este 2023, el primer premio viaja, según ChatGPT, hasta La Cordobesa en Elche y también a Santa Cruz de Tenerife que lo han vendido, y en tan solo unos minutos, el 03695. «El lunes por la tarde empecé a recibir dos llamadas seguidas pidiendo este número y me resultó extraño», explica a este periódico Susana Irles, lotera de La Cordobesa en Elche. «Por la tarde se agotaron todos los billetes y también los que compartí con la administración de Tenerife», añade.

Es la primera vez, lleva siete años vendiendo este número, que se agota en tan poco tiempo. «Siempre lo vendíamos décimo a décimo a la gente que venía, pero este año ya me han dicho que la inteligencia artificial está detrás».

Sin embargo, los afortunados que se han hecho con un décimo del 03695 tienen las mismas probabilidades que los que han adquirido otros números. ChatGPT no es capaz de pronosticar un resultado en un juego de azar. «Lo siento, pero no tengo la capacidad de prever eventos futuros específicos, como los resultados de la Lotería de Navidad», responde la tecnología de OpenAI a este periodista que busca el número ganador del sorteo extraordinario de Navidad. «Los resultados de los sorteos de lotería son aleatorios y no pueden predecirse con certeza», justifica.

0,001% es la probabilidad de que un número sea agraciado con el primer gordo

Lo que ha ocurrido es que el modelo de lenguaje de OpenAI ha respondido que lo único que él puede hacer es un análisis estadístico de los resultados que se han dado entre 1812 y 2022, obtenido como números más probables el 03695 y el 02695. La posibilidad de que salgan estas cifras es la de siempre y la misma que tienen el resto de bolas de resultar agraciadas: el 0,001%.

«No tengo la capacidad de prever números de lotería ni proporcionar información sobre cuáles podrían ser los más probables. Los sorteos de lotería suelen ser eventos completamente aleatorios, y cada número tiene la misma probabilidad teórica de ser seleccionado», responde ante la insistencia. «Si decides participar, hazlo de manera consciente y responsable», aconseja.